Plata o plomo: empiezan las declaraciones por el 'caso Tous' en la Audiencia Nacional

Los responsables legales de la marca Tous están llamados a declarar este miércoles en la Audiencia Nacional por un supuesto fraude en la elaboración de sus joyas. El juez Santiago Pedraz investiga si existió una falta de calidad en la plata utilizada o si incluso parte de su relleno contiene un material no metálico.

La investigación, adelantada ayer por El Independiente, se basa en delitos apuntados por la Fiscalía: estafa, falsedad documental, publicidad engañosa y corrupción en los negocios. La primera denuncia fue interpuesta en Córdoba por la asociación Contujoya.

Los representantes de la acusación popular han comparecido ante los medios esta mañana. La abogada cordobesa Magdalena Entrenas ha afirmado que "la técnica es absolutamente ilegal y la ley está para todo el mundo, si la ley no nos gusta hay que cambiarla" afirmando que hablamos "de fraude no, de estafa". "Puedes comprarte un cinturón de Gucci y pagar un fortuna y ser de plástico, estás comprando marca, pero no puedes decir que el cinturón es de piel y pagar, además de la marca, la piel", ha añadido a modo de ejemplo. "

El magistrado intenta averiguar si existió una "falta de calidad" en la plata utilizada en las joyas o si incluso estaban rellenas con "un material no metálico". Entiende la Audiencia Nacional que sería competente para estudiar el caso no sólo por la cantidad de joyas que vende Tous sino porque podrían haberse vendido incluso en otros países de la Unión Europea.

En un comunicado publicado en su página web, la empresa defiende que "cada una de las joyas de la firma Tous comercializadas están certificadas por laboratorios oficiales autorizados, de los que reciben el contraste de origen y el contraste de garantía" y que "en Tous todas las joyas de oro y plata son siempre de primera ley". El artículo 55 de la Ley de objetos fabricados con metales preciosos admite la presencia de plomo para unir piezas, rellenar fondos o mangos aunque "sin colorearse ni recubrirse para darles la apariencia de metales preciosos".