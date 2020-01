La Copa del Rey de los humildes ha dejado partidos de mucha emoción, con humildes poniendo en verdaderos apuros a los grandes transatlánticos del fútbol español.

Unionistas de Salamanca (Real Madrid), Ibiza (FC Barcelona) y Logroñés (Valencia) pusieron en apuros a tres de los clubes más grandes de Primera y Francisco José Delgado ha atendido a un jugador de cada equipo en SER Deportivos para que nos diesen su particular visión sobre la experiencia que vivieron.

Juan Góngora (Unionista) reconoció que fue "un día muy especial ya que me hijo cumplía cinco años". El jugador del conjunto salmantino señaló además que cuando acabó el partido pudo sacar a su hijo al campo: "le contaré que le chocó la mano a Marcelo y Benzema. Para mí, un día inolvidable porque además soy madridista".

Por su parte, Diego Mendoza (Ibiza) comentó que su equipo hizo "un partido espectacular, dimos batalla todo el partido y ellos en dos jugadas no nos perdonaron". El Barça no lanzó a puerta hasta la segunda parte y al Ibiza le llegaron a anular un gol. Mendoza además añadió que tuvo la oportunidad de hablar con Griezmann al final del duelo: "nos felicitó por el partido y me preguntó qué tal íbamos en Liga, ellos mismos se sorprendieron del nivel que teníamos".

Por último, Pablo Fid (UD Logroñés) analizó el encuentro ante el Valencia, señalando que "al principio ellos fueron superiores y poco a poco nos fuimos encontrando mejor, lo peleamos y tuvimos varias ocasiones para empatar". Y concluyó sosteniendo que se quedaba "con el ambiente" vivido en Las Gaunas.