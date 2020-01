Ábalos niega a la SER haberse reunido en secreto con la vicepresidenta venezolana como publica el Vozpópuli

Según publica Vozpópuli, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se reunió la madrugada del domingo al lunes con la vicepresidenta ejecutiva del gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Según el citado diario, el encuentro se produjo en la terminal de vuelos privados del aeropuerto de Barajas y dentro del avión de Delcy Rodríguez, ya que la número dos de Maduro tiene prohibida la entrada en el espacio Schengen por pertenecer a un régimen "que contraviene los derechos fundamentales de la UE".

Las fuentes consultadas por Vozpópuli aseguran que Ábalos subió por la escalerilla del avión y subió al interior de este, donde se encontraba la vicepresidenta venezolana, donde permaneció en torno a una hora y media. Tras este encuentro, Delcy Rodríguez bajó del avión y estuvo en la sala VIP de la terminal de autoridades del aeropuerto de Madrid. Vozpópuli no ha podido confirmar si Rodríguez pasó o no la noche en la capital de España.

La Cadena SER ha preguntado esta tarde a José Luis Ábalos durante un acto en el que participaba en Córdoba por este encuentro secreto. Ábalos ha respondido que "me reuní con el ministro de Turismo y me reunido como diez veces con la oposición venezolana. No sé por qué les preocupa más uno que otros". Posteriormente, el propio ministro ha desmentido a la SER esta información.

Desde el palacio de La Moncloa aseguran que "no tienen información" sobre dicha reunión. El ministerio de Fomento guarda silencio absoluto al respecto. La Cadena SER también ha preguntado en el Ministerio de Exteriores, donde aseguran que "lo que nos dice Fomento es que se reunió con el ministro de Turismo, no con la vicepresidenta".

PP y Ciudadanos piden comparecencias urgentes

Por Mariela Rubio y Óscar García

El PP ha pedido la comparecencia en el Congreso del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por las supuestas reuniones que habría mantenido esta semana con la vicepresidenta de aquel país, Delcy Rodríguez y otros miembros del gabinete de Nicolás Maduro.

El Gobierno debe dar explicaciones inmediatas acerca de este encuentro secreto de Ábalos con la vicesepresidenta de la dictadura venezolana, Delcy Rodríguez, máxime cuando tiene prohibida la entrada a suelo comunitario y, por ende, español. https://t.co/VYutlvTZFN — Partido Popular 🇪🇸 (@populares) January 23, 2020

El portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Ignacio Echániz, en rueda de prensa en el Congreso, ha pedido no solo la comparecencia urgente del ministro Ábalos, sino también la de la titular de Exteriores, Arancha González Laya.

Echániz ha asegurado que de confirmase estos encuentros, sería un "escándalo", ya que "la vicepresidenta venezolana tiene prohibida su entrada en la Unión Europea".

El portavoz popular ha contrapuesto el hecho de que Sánchez no vaya a reunirse con el autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y en cambio uno de sus ministros sí haya mantenido encuentros "sin publicidad" con miembros del "Gobierno ilegítimo" de Maduro.

Ciudadanos, por su parte, en palabras del portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, afirma que Ábalos "tendrá que explicarlo en el Congreso" y por ello exigen su "comparecencia inmediata".