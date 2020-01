Juan Carlos Campo: "Los delitos de rebelión y sedición están pensados para ataques con tanques"

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado que hay que reformar "sin asustarse" el Código Penal, y en concreto se ha referido a las figuras penales de la sedición y la rebelión para afirmar que "son más propias de ataques a la soberanía en el siglo XIX cuando se pensaba en ataques con tanques en la calle".

Durante su intervención en el V Encuentro de la Asociación de profesionales de cumplimiento normativo, Campo ha asegurado que “el problema catalán ha determinado que había unas figuras penales como la sedición más propias de ataques a la soberanía del siglo XIX pero hoy vemos que la soberanía es atacada de otra manera y es necesario dar respuesta proporcional a esas actuaciones".

"Las nuevas realidades determinan cambios"

Juan Carlos Campo ha insistido en que "las nuevas realidades determinan cambios en el ámbito jurídico penal y el legislador debe estar atento a las demandas de la sociedad y no hay que asustarse por abordar nuevas realidades legislativas abriendo el debate en un sitio tan idóneo como es el Congreso de los Diputados".

El ministro precisa que "el Código Penal de la democracia de 1995 tiene para algunos ya demasiadas reformas, pero a mí no me preocupan las reformas sino que lo que me preocupan son los vacíos, las lagunas y las impunidades y por eso creo que mientras no se pierda esa filosofía y esa esencia nos dotaremos de un mejor sistema", ha comentado el ministro.

"Es la obligación del gobernante dar respuestas a distintas situaciones que se generan", ha indicado después de afirmar que cualquier reforma del Código Penal "responde a la necesidad de acompasar tipos penales con realidades sociales".