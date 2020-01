El desesperado testimonio de un piloto australiano tras ser suspendido por dopaje: "Me rindo, odio la vida"

Anthony West, piloto australiano y participante de una competición brasileña, ha compartido en su red social en Instagram el anuncio de su retirada del motociclismo. En este comunicado, dirigido a la Federación Internacional del Motociclismo (FIM), West deja claro los motivos por los que ha llegado a esta decisión, alegando que el deporte del motor se mueve por el dinero y las trampas.

El australiano de 38 años está suspendido durante dos años de toda actividad relacionada con el motociclismo por dopaje, desde el pasado 2018, tras una prueba en Misano, por lo que no podría volver a la competición hasta el próximo 14 de septiembre. Pero esta no es la primera vez que sancionan a Anthony West por dopaje y es que, el ganador de una carrera de 250cc y otra de Moto2 en el Mundial de Motociclismo, ya pasó por la misma situación en 2012.

"Renuncio. Se acabó. Esta gente corrupta está fuera de control y quieren destruirme", comenzaba así la carta West, aclarando que el campeonato en el que competía en Brasil no está afiliada a la FIM y, sin embargo, le han sancionado igualmente. "Ahora inventan sus propias reglas como si tuvieran control sobre mí (...) Me han hecho perder mi patrocinio de Brasil. Odio la vida tal y como es y estaba intentando hacer lo mejor para recuperarme de la bancarrota. Mi padre me echó de casa. No tengo dinero. Y no puedo conseguir un trabajo decente, ya que todo lo que he hecho en mi vida ha sido perder el tiempo corriendo en moto. ¡Soy un perdedor! Si quieres ganar, paga", escribía duramente el piloto australiano.

Su enfado era tal que incluso llegó a acusar a dos campeones del mundo de MotoGP de hacer trampas en las carreras. "Dejaron que Marc Márquez ganara Moto2 haciendo trampas con su centralita electrónica. Cuando el equipo de Luthi fue a quejarse, le dijeron que se callara, que España necesitaba un nuevo campeón. Dejaron que Rossi ganara el Mundial de 500cc dándole neumáticos especiales hechos para cada pista en concreto. Todo lo que ves es falso y está controlado. No creas nada. Controlan quién gana las carreras. Me rindo", reiteraba Anthony West sobre su futuro.

"Tenía planeado volver a competir en septiembre pero ya no puedo soportar esta mierda de la FIM. Han destruido mi vida hasta el punto de que desearía estar muerto. Odio la vida. Jódete otra vez FIM", zanja su carta.