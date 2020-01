Pablo Iglesias tuitea cuatro letras incomprensibles y las borra a los pocos minutos

Twitter se ha despertado con una sorpresa insólita. El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, tan acostumbrado a usar esta red social, ha publicado cuatro palabras completamente incomprensibles que han invitado a las bromas y todo tipo de comentarios. Pero la explicación es de lo más sencilla.

"Hw vi", ha sido lo que ha tuiteado. Y no, no es ningún código ultra secreto. Todo lo contrario. Los 2,4 millones de usuarios han empezado a vertir todo tipo de teorías, opiniones y risas, muchas risas. El vicepresidente se ha apresurado a borrar la publicación minutos después.

Captura de pantalla del tuit de Iglesias. / Cadena SER

Con todo, el tuit ha dado mucho juego. Desde asociaciones con la marca china "Huawei" y el comunismo, hasta referencias a programas míticos de la televisión en España. "Compro vocal", han llegado a decir algunos usuarios. Horas después, el político ha salido a explicar la situación.

"¿Os he dicho alguna vez que hay que tener cuidado y no dejar el móvil al alcance de los peques? Pues eso", ha tuiteado. No es la primera vez que Pablo Iglesias se enfrenta a los 'memes' de Twitter. La última vez que ocurrió fue en la llegada a su primer Consejo de Ministros, cuando posó con la cartera enfrente del Palacio de la Moncloa con las manos en los bolsillos y "preparado" para chutar a gol. El propio Iglesias se hizo eco de las bromas y aseguró que "la gente es muy cabrona", en referencia al uso que hicieron de su imagen.