El tenista Joao Souza, sancionado de por vida por amañar partidos

El tenista brasileño Joao Souza ha sido sancionado de por vida por la Unidad de Integridad del Tenis (TIU) por encontrarle culpable de amañar partidos y otros delitos de corrupción.

Souza, que actualmente ocupa el puesto 742 del ránking mundial, también tendrá que hacer frente a una multa de 200.000 dólares. La investigación ha revelado que el jugador sudamericano había amañado diferentes partidos en torneos de categoría Challenger y Futures en diversos países.

El brasileño ya estaba suspendido provisionalmente y el TIU informó que no solo no colaboró con la investigación sino que destruyó pruebas y pidió a otros jugadores que no se esforzasen durante los partidos que jugaban contra él.

Joao Souza llegó a ser el número 69 del mundo en 2015 y llegó a jugar en la segunda ronda del torneo de Sao Paulo en 2013 ante Rafael Nadal, perdiendo por un tanto de 6-3 y 6-4.