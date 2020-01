La honradez de Gil Manzano: pide perdón tras ver las consecuencias de lo que había pitado

El colegiado extremeño fue víctima de reprimendas en los minutos finales de la primera parte en Mestalla, por parte de los jugadores del Valencia, tras pitar falta en un contraataque que podía haber dejado seguir con normalidad aplicando la ley de la ventaja.

Gil Manzano, al ver lo que había sucedido tras pitar esa falta de Umtiti sobre Ferran Torres, que le costó una cartulina amarilla al francés, pidió perdón a los jugadores valencianistas y les explicó lo sucedido mientras estos estaban indignados con él, por no aplicar la ley de la ventaja: "No lo vi, no lo vi", argumentó el árbitro principal del encuentro alegando que, al ser el contraataque por su derecha y estar pendiente del balón, el jugador que corría con vía libre hacia la portería de Ter Stegen no entraba en su campo de visión.

Sin embargo, Mestalla no se lo perdonó y salió pitado de la primera parte por todo el estadio, que no se olvida de ese jugada clave al final de la primera parte.