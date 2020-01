Quique Setién, técnico del Barcelona, habló con los medios después de su primera derrota al frente del banquillo del Barcelona. El técnico santanderino fue autocrítico con el juego del equipo y la inoperancia ofensiva del conjunto blaugrana.

Setién tildó de "no estar nada bien en la primera parte": "No nos hemos colocado bien, no hemos tenido esa pausa, hemos facilitado cuatro o cinco contras. No hemos estado nada bien en la primera parte" afirmó.

También juzgó sus primeras semanas y un posible problema de aprendizaje en estas primeras semanas: "Quizá necesitemos entender algunas cosas de mejor manera. Hay cosas que no hemos entendido, quizá no las hayamos explicado bien. En el descanso hemos corregido algunas cosas y en la segunda parte ya tuvimos cuatro o cinco ocasiones muy claras" se refirió a lo que había hecho el equipo en el tramo final del encuentro.

"El Valencia mereció algún gol más. No hemos estado nada bien, hay cosas que mejorar y cosas que trabajar" sentenció tras decir que habían perdido mucho tiempo y sin apenas profundidad con posesiones ineficaces.