AFE ataca a la RFEF por el convenio femenino

El 14 de enero la RFEF anunció que aceptaba la propuesta de la ACFF, el 15 debía firmarse el primer convenio femenino en la historia del fútbol español, luego el 20, pero faltan flecos y nadie explica qué flecos son.

Ante esta situación, el sindicato da un paso al frente. Estas son las palabras de María José López, jefa del gabinete jurídico de AFE, a Carrusel Deportivo: “La RFEF recibe dinero público, está el programa Universo Mujer.... por ello vamos a ir al poder público, que es el que maneja los presupuestos generales del Estado para decirles que a lo mejor esta persona está bloqueando una situación que es un hito histórico y habrá que tomar algún tipo de medidas”.

Esta decisión, meditada, cuenta con el respaldo de las jugadoras y de David Aganzo, que deja claro que aunque todos se ponen la medalla del acuerdo, no está firmado.

No queda aquí la denuncia. Hablan abiertamente de discriminación y ponen en duda los motivos por los que aún no se ha firmado el convenio. “La RFEF habla de flecos. Cuando ahondas en el tema aparece un fleco nuevo. Es una falta de respeto, hay cierto escapismo. No se quiere en este momento prudencial apoyar para que se firme este acuerdo”, explica López.

Carrusel Confidencial se ha puesto en contacto con la RFEF. Desde Las Rozas no han querido participar en nuestro programa pero niegan que ellos sean los culpables. Al contrario, dicen que aceptan sin problema la propuesta y que si Mediapro ha cambiado lo pactado pidiendo televisar más partidos de lo acordado, no es su culpa. “Algo pasa, no sabemos el qué. Si la asociación y Mediapro ambian de opinión cada 5 minutos no podemos hacer nada”, nos recalcan.