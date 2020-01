Varios políticos reaccionan a los insultos racistas contra Iñaki Williams

Iñaki Williams ha sido víctima de insultos racistas en el partido entre el Espanyol - Athletic en Cornellá en el momento que abandonaba en el campo tras ser sustituido. El delantero del Athletic se fue triste y dolido del terreno de juego y se lo comunicó a su capitán Iker Muniain.

Las redes sociales no han tardado en incendiarse por la "normalidad" que se está dando a este tipo de situaciones. Especialmente después del episodio Zozulya, cuando aficionados del Rayo Vallecano llamaron 'nazi' al jugador del Albacete y el partido fue suspendido en el segundo tiempo. En este caso, el partido no ha sido suspendido y además no ha quedado reflejado en el acta oficial.

Varios políticos han reaccionado a través de Twitter por los insultos y han denunciado "la incomprensión" que produce que se actúe algunas veces y otras no. Por ejemplo, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias ha escrito: "Todo mi apoyo a Iñaki Williams. El racismo no tiene cabida en nuestra sociedad. La permisividad ante este tipo de insultos en comparación con otros episodios produce incomprensión y hace daño a la imagen de nuestro fútbol."

Todo mi apoyo a Iñaki Williams. El racismo no tiene cabida en nuestra sociedad. La permisividad ante este tipo de insultos en comparación con otros episodios produce incomprensión y hace daño a la imagen de nuestro fútbol. https://t.co/QSyohe54N9 — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) January 25, 2020

Por su parte, Iñigo Errejón, diputado del Congreso por Más Madrid ha tirado de sarcasmo para arremeter contra la inacción de quienes toman las decisiones. "Vaya, ¡qué extraño! ¿y no se suspendió el partido? Llamarle nazi a un nazi está prohibido pero con los insultos racistas pelillos a la mar."

También Podemos en Twitter ha escrito: "Todo nuestro apoyo al jugador del Athletic de Bilbao Iñaki Williams. Estos comportamientos no tienen cabida en nuestra sociedad." Además, el presentador Quique Peinado ha señalado: "Bueno, aún recuerdo a esa maravillosa e inocente gente que decía que después de lo de Vallecas se iban a suspender partidos a troche y moche por insultos racistas o similares. Aquello fue lo que fue. Y volverá a ocurrir... en el mismo sitio."