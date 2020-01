'Leyenda Bryant', uno de los más grandes de la historia de la NBA

Kobe Bryant ha fallecido a los 41 años de edad, apenas tres años después de anunciar su retirada, tras una vida dedicada a los Angeles Lakers.

Y es que no podía durar para siempre. Kobe Bryant, uno de los mejores jugadores de la NBA de los últimos tiempos, se despedía tras 20 años en la élite de este deporte. Toda una vida dedicada al baloncesto y estando siempre en lo más alto.

Lo cierto es que los últimos años no han sido los mejores de su carrera. Las lesiones le han lastrado en su juego y ha sufrido mucho por ello. Además, Los Ángeles Lakers, el equipo de su vida, no está al nivel competitivo de hace algunos años, donde era siempre uno de los grandes favoritos a llevarse el campeonato. Por estas razones, el escolta decidió retirarse, a la edad de 37 años.

Bryant nació Filadelfia, Estados Unidos, el 23 de agosto de 1978. Su padre también fue jugador profesional de baloncesto. A muy temprana edad, Kobe se mudó a Italia, siguiendo la carrera profesional de su padre. Regresó a Estados Unidos en 1991, donde ingresó en el instituto Lowe Merlion, donde estudió entre otro, Wilt Chamberlain, jugador histórico de la NBA. Ahí despuntó como uno de los mejores, e hizo que se fijaran en él los mejores equipos de la liga americana.

A pesar de que fue seleccionado en el Draft por los Hornets, acabó fichando por Los Ángeles Lakers, el equipo de su vida. Toda su carrera profesional ha estado vinculada al conjunto angelino. Debutó con el equipo en 1996. A pesar de que no dispuso de muchos minutos en el campo, tuvo buenos promedios y debutó en el All Star de los rookies. Su segunda temporada bate el primero de los muchos récords que conseguiría durante su carrera, ya que fue el jugador más joven en disputar un All Star.

Pronto llegarían los títulos. En su cuarta temporada con los Lakers, y gracias a la combinación casi perfecta entre él y Shaquille O'Neal, se alzó con su primer anillo. Era la temporada 1999-2000, y ya se coronó como uno de los mejores jugadores de la liga. En las dos siguientes temporadas repitió triunfo, consiguiendo así ser campeón de la NBA tres años consecutivos.

La marcha de Shaquille O'Neal supuso un varapalo para las aspiraciones de los angelinos, ya que no volverían a ganar un anillo hasta el año 2009. Aún así, Kobe Bryant fue elegido como MVP de la temporada en la 2007-2008, a pesar de no poder llegar a la final de los Play-Offs. Para redondear la temporada, Kobe Bryant anunció su presencia en los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008. Allí se alzó con la medalla de oro con la selección estadounidense, quitándose así la espina de los Juegos de 2004 en la que USA no se llevó el oro.

En 2009 y 2010 se hizo con el anillo de campeón, sumando así 5 títulos de NBA. Las temporadas siguientes, Los Lakers no pudieron llevarse el campeonato, aunque Kobe Bryant siguió brillando. Ganó por cuarta vez el MVP del All Star y se convirtió en el jugador más joven en anotar 27.000 puntos. En 2013 volvió a batir un récord, el de ser el jugador más joven en anotar más de 30.000 puntos, claro indicador del nivel de este jugador. Fue este mismo año cuando comenzó a sufrir lesiones importantes. La más grave, la de la rotura del tendón de aquiles, que le tuvo apartado 9 meses de las pistas.

Su vuelta continuó trayendo récords. En 2014 hizo algo que solo él ha podido hacer en la historia de la NBA, que es anotar 30.000 puntos y dar más de 6.000 asistencias. Una auténtica barbardidad.

Un jugador de leyenda. Un jugador que se recordará por siempre en la NBA. Un jugador excepcional y difícil de repetir, uno de los mejores. De los más grandes.