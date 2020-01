Arrimadas: "El PSOE está completamente 'podemizado'"

La presidenta y portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha afirmado este domingo que el Gobierno y el PSOE "lleva mucho tiempo siempre poniéndose en el lado equivocado" y ha dejado claro que la formación naranja seguirá luchando "para que toda España vaya a mejor".

Ha lamentado que el PSOE "no quiere hacer acuerdos con constitucionalistas pero sí que hace acuerdos con Podemos y con los separatistas; no quiere proteger a la Guardia Civil, por ejemplo, en Navarra, pero sí que pacta presupuestos con Bildu; no quiere recibir a Juan Guaidó pero está deseando reunirse con Torra, que es un señor que está condenado, inhabilitado y que ya no es diputado ni presidente de la Generalitat de Cataluña", ha enumerado. Así, ha continuado, el PSOE "no quiere tratar bien a gobiernos leales constitucionalistas pero sí que quiere dar privilegios a los gobiernos nacionalistas".

Frente a ello, ha afirmado, "Cs va a seguir luchando para que toda España vaya a mejor, para la igualdad de oportunidades, por las reformas que necesitamos", incidiendo en que el partido naranja "siempre va a estar con los que cumplen", ha añadido. "El PSOE está completamente 'podemizado'", ha advertido, asegurando que así se vio en las últimas semanas: "No podemos aspirar ni a políticas sensatas, ni que trate bien a los gobiernos constitucionalistas y leales mientras pactan con los gobiernos nacionalistas".

"Necesitamos una oposición fuerte"

Arrimadas, en un acto en el municipio malagueño de Antequera en el que ha participado en el encuentro 'Compromiso de cambio', ha afirmado que frente al Ejecutivo nacional "de populistas, de sanchismo, básicamente, porque ya no es un gobierno socialdemócrata, sino de sanchistas; necesitamos una oposición fuerte y que dé una alternativa, moderada, sensata y que vaya a la base de los problemas". "Que cuando se hable de educación —ha continuado— no se hable de reformas o contrareformas ideológicas, que se hable de calidad; que cuando hablemos de economía no vayamos a los discursos fáciles, sino las políticas eficientes y reales", ha dicho, asegurando que ahí estará Cs.

En este sentido, ha destacado el proyecto "de cambio" de Cs en Andalucía y ha dicho que para que también llegue a nivel nacional "necesitamos trabajar todos juntos, desde los concejales en los ayuntamientos, afiliados, representantes a nivel provincial, autonómico, en el Congreso y en Europa... vamos a trabajar juntos". En concreto, ha incidido en que, en el Congreso, "mientras Sánchez se va a dedicar a perseguir y poner palos en las ruedas a gobiernos sensatos y liberales, en Cs seremos la voz de los que queremos que siga habiendo un gobierno liberal".

Por ello, ha advertido de que "cuando desde el Gobierno quieran poner palos en las ruedas, quieran bloquear el sistema de financiación, se quieran dar privilegios a los que forman otros ejecutivos nacionalistas que incumplen la Constitución; ahí va a estar Cs para defender a todos los españoles". "Nos parecía imposible un cambio en Andalucía o en grandes capitales de España y comunidades", ha recordado, garantizando que "Cs va a gobernar España y que el proyecto de Cs va a llegar a nivel nacional", pidiendo "apoyo para seguir remando".

"Mientas otros estarán con los cenizos, con los tristes, con los de la crítica, con los ataques, nosotros vamos a estar con la ilusión, trabajo, valentía... porque nadie me va a decir que ninguno de los objetivos que tenemos no lo podemos cumplir". "Vamos a conseguir entre todos que lo que estamos haciendo en Andalucía lo hagamos también a nivel nacional", ha concluido la presidenta y portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Congreso.