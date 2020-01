El PSOE afea los comentarios machistas del diario 'El Mundo'

La gala de los Goya 2020 ha dado mucho que hablar, como todos los años, pero parece que a algunos más que otros. En el suplemento del corazón 'La Otra Crónica' de 'El Mundo' han aparecido toda una retahíla de comentarios machistas sobre algunas de las actrices que fueron a la ceremonia, pero también sobre personas que no estuvieron como Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez.

Las redes sociales han estallado con los "comentarios jocosos" que han vertido los redactores del periódico sobre muchas de las actrices que acudieron a la gala. Aunque 'LOC' nos tiene acostumbrados a esa "resina" que queda de sacar punta a un lápiz, muchos usuarios consideran que lo publicado es ofensivo y rompe con todos los códigos deontológicos del periodismo. Aunque parezca que les de igual, se han apresurado a cambiarlo.

Para empezar, sobre la actriz Itziar Castro han señalado que "Teniendo en cuenta de que debe de ser dificilísimo vestirse si tienes esa talla, va súper". No ha habido ningún tipo de contención ni respeto a la hora de hablar la vestimenta de las actrices. Rápidamente han cambiado el pie de foto y lo han dejado en un simple "va súper bien".

Leed los pies de foto. Es imposible dar más asco y vergüenza ajena. Vomitivo. Repugnante. Basura. pic.twitter.com/mJFbdvXd7u — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) January 26, 2020

También han tenido palabras para la actriz Greta Fernández, nominada a mejor Actriz Protagonista en los Goya. De ella han dicho que "es la chica del momento" aunque "no es guapa, pero lo resulta" y añaden "tienen un gesto ambiguo muy molón y su aspecto es siempre cool".

Pero sin duda, la peor parte se la ha llevado Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, que ha recibido la execrable cosificación machista por parte del periódico. Empezaba el comentario exclusivamente sobre el presidente del Gobierno: "Feliz entre gente que no le va a abuchear", pero rápidamente han caído en el ataque más burdo. "Con el pin Agenda 2030 contra el cambio climático, pero sin nuestro accesorio favorito: su esposa Begoña." De nuevo el periódico se ha apresurado a corregirlo por un escueto "pero sin su esposa Begoña". El PSOE se ha apresurado a denunciar la publicación y ha escrito: "Las mujeres no son accesorios, no son objetos que puedan lucirse", la cosificación es machismo "y el machismo mata", han completado.

Todos los actores y actrices han recibido una valoración. Algunos peor parados que otros. De Vanesa Lorenzo, modelo y esposa del futbolista Carles Puyol han señalado que "al menos no es indepe", en este caso no han cambiado nada.