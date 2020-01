Torrent para el pleno unos minutos tras gritos de "delincuente" a Torra de Ciudadanos

El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, ha suspendido el pleno de este lunes por la tarde por unos minutos tras varias llamadas al orden al grupo de Ciudadanos por llamar "delincuente" al president de la Generalitat, Quim Torra. Torrent ha advertido dos veces a la portavoz de la formación naranja en el hemiciclo catalán, Lorena Roldán, después de que ésta llamara "delincuente" a Torra, advirtiéndole que se trataba de una "calumnia al president" de la Generalitat. "Señor Torrent, alguien que es juzgado y declarado culpable de un delito tipificado en el Código Penal es un delincuente", se ha defendido Roldán.

Sus compañeros de la formación naranja, el grupo más numeroso en el Parlament, se han puesto entonces en pie para gritar igualmente "delincuente, delincuente", tras lo que Torrent ha decidido finalmente suspender el pleno por unos minutos.

#endirecto | Torrent llama al orden a Roldán por referirse a Torra con "expresiones calumniosas" como "delincuente"



- Suspende el Pleno después de que el grupo parlamentario de Cs aplauda y grite "¡delincuente!" pic.twitter.com/8kwC3I4npE — Europa Press (@europapress) January 27, 2020

Roldán era la primera en intervenir después de que Torra hubiese llamado a Torrent a no acatar las decisiones del Tribunal Supremo y de la Junta Electoral Central de retirarle el acta de diputado tras su condena por desobediencia. "El expresident Torra no solo ha tenido la desfachatez de venir aquí a dar un mitin político, sino que encima no ha tenido la vergüenza de sentarse aquí y dar la cara", ha añadido Roldán.

Torra exige el apoyo de Torrent para no poner "en riesgo" las instituciones

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido este lunes al presidente del Parlament, Roger Torrent, que "garantice" sus derechos como diputado "como ha hecho siempre", porque, de no ser así, "se pondrá en riesgo la continuidad de las instituciones". Así se ha expresado Torra al inicio del pleno, instantes después de que Torrent le advirtiera de que su voto no podrá ser contabilizado para no comprometer la validez de las decisiones de la cámara. "La voluntad popular pasa por delante de todo: respetémosla, cueste lo que cueste", ha afirmado Torra.

"Pido expresamente al presidente Torrent que garantice mis derechos de diputado tal y como lo ha hecho siempre, y especialmente el 10 de enero, y apelo a todos los diputados para que este Parlamento revierta esta irregularidad, este hecho ilegal", ha añadido.

El president ha tomado la palabra en el pleno dado que el reglamento de la cámara contempla la posibilidad de que el jefe del Ejecutivo intervenga ante el hemiciclo cuando así lo desee. "Ya está bien de no hacer caso de la palabra de los ciudadanos: soy diputado y presidente de Cataluña, y solo el pleno de este Parlamento puede cambiar esta situación", ha esgrimido Torra, que ha defendido en este sentido que el secretario general de la cámara, Xavier Muro, "no tiene las competencias para hacerlo".

El president se ha preguntado si el Parlament piensa "permitir" que "un órgano administrativo, sin competencias y politizado, quite y ponga diputados a su conveniencia", y ha agregado: "¿Lo que vota el Parlament es resolutivo o simbólico? ¿Aceptaremos que un órgano administrativo nos lo pueda cuestionar?". Al finalizar la intervención de Torra, la diputada de Cs Marina Bravo ha pedido la palabra para "rechazar" la intervención "de una persona que ya no es diputado" y que, por tanto, "no le correspondía intervenir" ante el Parlament. La intervención de Torra la han aplaudido, de pie, los diputados de JxCat, mientras que el resto de grupos, incluidos los parlamentarios de ERC, han permanecido en silencio en sus escaños.