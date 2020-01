NBC se fija en la española 'Pequeñas coincidencias'

La serie 'Pequeñas coincidencias', creada y dirigida por Javier Veiga, y producida por Atresmedia Studios, Onza Entertainment y Medio Limón, tendrá una adaptación al otro lado del charco.

La cadena estadounidense NBC, creadora de éxitos como '30 Rock' o 'Brooklyn Nine-Nine', ha encargado el piloto de la serie 'Someone Out There', que se basará en la comedia española que protagonizan Marta Hazas y Javier Veiga. Como productores ejecutivos de este proyecto figuran Matt Hubbard y Josh Siegal, que también firman como creadores, junto a Dylan Morgan ('The Good Place'), Emiliano Calemzuk, Gonzalo Sagardía y el propio Veiga.

'Pequeñas coincidencias' se estrenó en diciembre de 2018 en Amazon Prime Video de España y América Latina, mientras que la segunda temporada está disponible en la misma plataforma desde el pasado 15 de enero de 2020.

La serie habla de una pareja cuyas vidas se entrelazan constantemente, como si de pequeñas coincidencias se trataran, en medio de una búsqueda de ambos para encontrar pareja. En la segunda temporada, después de conseguir estar juntos, empiezan a surgir una serie de problemas a los que tendrán que enfrentarse juntos…

Gonzalo Sagardía, productor ejecutivo de Onza Entertainment, se ha pronunciado sobre esta nueva vida de 'Pequeñas coincidencias': "Estamos muy contentos de que NBC haya decidido adaptar 'Pequeñas Coincidencias' para el mercado americano. Es un formato con grandes posibilidades internacionales y con un concepto muy universal: la búsqueda del amor y la llamada a la paternidad".