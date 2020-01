La Guardia Civil podrá seguir en Navarra en otras unidades que no sean de Tráfico

El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, da por concluida la solución de Interior para los agentes de la Agrupación de Tráfico de Navarra afectados por el traspaso de competencias al gobierno foral, tras el acuerdo del PSOE con el PNV para la investidura.

El acuerdo implica que los agentes podrán permanecer prestando servicios en Navarra en otras unidades de la Benemérita, según ha señalado Marlaska a los representantes de las ocho asociaciones profesionales de la Guardia Civil durante la reunión del Pleno del Consejo, el órgano que reúne tanto a representantes de la Administración como representantes de los colectivos.

La solución no es obligatoria para los agentes de Tráfico de Navarra, si no para aquellos que no quieran trasladarse con sus familias a otra comunidad. Si bien en un principio las asociaciones habían barajado la posibilidad de integrarse en la Policía Foral, de esta manera los agentes no perderán su condición de Guardia Civil.

El traspaso, según ha indicado Marlaska, se llevará a cabo de forma "ordenada", de acuerdo a las directrices previstas para la transferencia de esta competencia a la Comunidad Foral, e informando a los agentes de todo el proceso.

Las asociaciones de Guardia Civil, muy críticas al principio con el traspaso, creen que la solución es la más favorable para las 210 familias de guardias civiles afectadas por el traspaso de competencias. Eso sí, han exigido al ministro del Interior una mesa de diálogo para seguir con transparencia el acuerdo.