Ferrando: "Me dijeron que me quedaba ciego, me quería morir"

De ser elegido el mejor entrenador de la Superliga griega a sufrir por poder recuperar la visión. Juan Ferrando, técnico español de tan solo 39 años, ha vivido un drama durante las últimas semanas de 2019. Una extraña bacteria comenzó a afectarle la vista, tanto que directamente le dejó ciego.

Tras varias semanas sintiéndose mal, Ferrando decidió ir al hospital después de jugar ante Panathinaikos cuando comenzó a ver manchas blancas. "Todo fue bastante rápido. Cuando llegué el 8 de diciembre al hospital, los médicos me dijeron que era demasiado tarde e iba a quedarme ciego. La primera noche ingresado en Larissa estaba destrozado, me quería morir. Era todo negro, no veía nada".

El calvario de Juan Ferrando comenzaba con ese terrible diagnóstico a principios de diciembre, pero tras consultar a varios especialistas en córneas y afecciones bacterianas, ha conseguido dar con un fármaco que le va a hacer recuperar la visión.

Ahora sigue con ese tratamiento especializado en Barcelona, ha tenido que dejar el Volos, del que confiesa que no tuvo el apoyo que esperaba de la directiva del club heleno. Aún así ha reunido las fuerzas necesarias para poder ir a Atenas a recoger el premio que le concenden como mejor entrenador de la Superliga en la temporada 2018/19.

