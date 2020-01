Fernando Alonso correrá las 500 Millas de Indianápolis con Andretti y motor Honda

Fernando Alonso volverá a intentarlo, esta vez con más fuerza que nunca. El piloto asturiano disputará las 500 Millas de Indianápolis y lo hará con Andretti y motor Honda, según ha podido saber Manuel Franco para AS.

Alonso correrá con el dorsal 29, como en 2017, cuando estuvo a punto de ganar la prueba y tuvo que abandonar finalmente por un problema en su propulsor. Según cuenta Franco, el piloto compartirá equipo con Rossi, Hunter Ray, Hera y Andretti en su objetivo de conseguir la Triple Corona y convertirse en el mejor piloto de la actualidad, el más completo de la era moderna.

"El objetivo en cuanto a competitividad e intentar ganar este año algo importante es el de las 500 Millas de Indianápolis", así lo ha dicho en más de una ocasión.

Fernando Alonso ya ha ganado en un par de ocasiones en el GP de Mónaco y con dos coches diferentes (Renault en 2006 y McLaren en 2007). El piloto también ha conseguido imponerse en las dos últimas ediciones de manera consecutiva de las 24 Horas de Le Mans. Otro logro más, es que fue campeón del mundo de Resistencia con Toyota y junto a sus compañeros Nakajima y Buemi.

En Indianápolis, el asturiano llegó ser líder varias vueltas en su debut en 2017 y no luchó finalmente por la victoria por un fallo en el motor Honda. El año pasado, con un McLaren que no estaba terminado, no pudo clasificarse para la carrera.

Ahora vuelve a uno de los mejores equipos y con motor Honda. Se abre una nueva etapa en la carrera del asturiano, otra vez a por la Triple Corona de Graham Hill y con un equipo puntero.