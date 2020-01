Paula Vázquez sorprende con una foto suya de hace 30 años: "Fue una de mis primeras sesiones"

La presentadora de televisión, Paula Vázquez, ha sorprendido este martes a sus miles de seguidores con un particular recuerdo en forma de fotografía en blanco y negro de hace casi tres décadas.

"Año 1992 o 93, no me acuerdo. Sé que fue una de mis primeras sesiones de fotos como modelo", dice Paula Vázquez en el texto que acompaña a la imagen, que rápidamente ha comenzado a ganar 'me gusta'.

Esta es la segunda imagen consecutiva publicada por la presentadora de formatos televisivos como 'Fama, ¡a bailar!'. Hace una semana ya subía otra instantánea a su perfil personal en la que reconocía que no recordaba ni la fecha en la que se hizo esta foto.

"Alguien me ha entregado una cajita con unas cuantas fotos antiguas... ¿Te ha pasado alguna vez que no recuerdas ni quién te la hizo, ni dónde?", decía en su post.