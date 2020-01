Aznar: "En política internacional la debilidad apesta"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, considera que "el partido que ha dado el Gobierno al PSOE, Podemos, debe su fundación, su financiación y su existencia al régimen dictatorial de Chaves y Maduro" por lo que "siempre el régimen narcodictarorial de Venezuela tendrá agarrado de la solapa a parte del Gobierno de España".

Además, el líder Popular se ha referido a la "colaboración" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y sus "cuarenta viajes a Venezuela". "Ya nos explicará con qué beneficio para Venezuela o para sí mismo", ha asegurado añadiendo que este hecho supone también que "parte del PSOE depende de un régimen dictatorial.

Casado se pronunciaba así en una charla junto al expresidente José María Aznar bajo el título, 'España ante un cambio de régimen' organizado por el Instituto Atlántico de Gobierno y la Universidad Francisco de Vitoria.

Aznar se ha referido también a las relaciones entre España y Venezuela afeando a Sánchez que no recibiera al presidente encargado, Juan Guaidó, asegurando que "en política internacional, la debilidad apesta y es un imán" y que "por eso no es de extrañar que en menos de una semana, nuestro vecino del sur (Marruecos) haya aumentado sus aguas territoriales".

El ex presidente se ha referido al nuevo Ejecutivo de coalición como "un cambio de régimen para que la derecha no pueda gobernar, comparando la situación con la segunda República. El PP, ha dicho Aznar, "tiene que confrontar con el Gobierno como si Vox no existiera; y con Vox, como si el Gobierno no existiera".