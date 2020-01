Hana Jalloul Muro será la nueva secretaria de Estado de Migraciones

Hana Jalloul Muro será desde este miércoles la nueva secretaria de Estado de Migraciones. Profesora de la Universidad Carlos III y doctora en Derecho internacional Público, trabajó en la delegación del Gobierno de Madrid junto al ahora ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes. No es experta en Migraciones, pero sí ha trabajado Derechos Humanos y Relaciones Internacionales y ha sido integrante de varias misiones de la Unión Europea al Líbano, de donde es originario su padre. Además, destaca como investigadora académica de terrorismo internacional. Habla cuatro idiomas y tiene 41 años.

En el blog en el que ha colaborado en el Huffington Post España, Jalloul se presentaba así: “Doctora por la Universidad Complutense de Madrid en el departamento de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional Público. Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración. Ha sido Junior Expert en dos proyectos de la Comisión Europea en el Líbano durante tres años. Asistente político en la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE) para las elecciones parlamentarias libanesas 2009. Como profesora asociada en la Universidad Carlos III ha impartido las asignaturas de Teoría e Ideologías Políticas I, Introduction to Politics y Análisis político I, impartidas en los dobles grados de Relaciones Internaciones y Políticas, Políticas y Sociología y en el grado de Ciencias políticas. En la actualidad es profesora de la asignatura International Terrorism en el Máster en Geopolítica y Estudios Estratégicos de la Universidad Carlos III. También es profesora en la Universidad de Nebrija donde imparte la asignatura de The European Union: culture, History and Institutions. Además, es asesora en el gabinete técnico del Delegado del Gobierno en Madrid. Tiene distintas publicaciones sobre islamismo radical y moderado, deconstrucción de los discursos islamistas radicales, iniciativas para la prevención de la radicalización que lleva a la violencia y la desradicalización y política internacional". Un curriculum que ha cambiado desde que dejó el puesto de asesora en la Delegación del gobierno en Madrid y pasó a ser diputada socialista en la asamblea de esta comunidad.