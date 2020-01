"Buenas noches, traidores de España": la asombrosa transformación del Gran Wyoming en Santiago Abascal

Los deepfakes están cada vez más presentes en nuestro día a día. Desde que un usuario de Reddit comenzara a compartir este tipo de vídeos con la comunidad, en los que intercambiaba los rostros de actrices porno por los de otras como Scarlett Johansson o Gal Gadot, el número de personas que ha recurrido a esta tecnología para recrear situaciones inverosímiles ha crecido de forma exponencial.

Durante estos últimos años hemos visto a directores de cine como Jordan Peele haciéndose pasar por Barack Obama o a Jim Carrey metiéndose en la piel de Jack Nicholson para protagonizar El Resplandor. Todo ello gracias a los deepfakes, una tecnología que también ha llegado a España de la mano de El Intermedio. Hace apenas unos meses, concretamente en septiembre, El Gran Wyoming se convertía en Isabel Díaz Ayuso mediante esta tecnología. Ahora, y tras el éxito de aquella intervención, el programa de La Sexta vuelve a recurrir a esta técnica para traer a Santiago Abascal.

"Buenas noches, traidores de España"

En primer lugar, y después de que el falso Abascal asegurara que los seguidores y seguidoras de El Intermedio eran los "traidores de España", el personaje interpretado por El Gran Wyoming se refirió a Dani Mateo como vicepresidente de España. Sin embargo, y después de que el colaborador del programa le explicara que no tenía ningún tipo de cargo en el Gobierno, el falso Abascal se mofó de él: "Debes ser el único rojo que no ha pillado carguito".

A continuación, y a la hora de hablar sobre el nuevo Gobierno, Santiago Abascal ha asegurado que acabaría con cada uno de los ministerios actuales: Eliminaría todas, las 48. Desde el Ministerio de la batukada hasta el de adoctrinamiento transexual de la infancia". Y es que, bajo el punto de vista del falso líder de Vox, tan solo hace falta un único ministerio para garantizar el bienestar en España: el de la españolidad.

"Hay dos negros que merecen todo mi respeto; el de Vox y el de WhatsApp"

"El ministerio tendrá tres subsecretarías: La de la iglesia católica, la de la tauromaquia y la de la inmigración, de la que dependerán a su vez dos direcciones generales: la de los panchitos y la de los moros", explica el falso Santiago Abascal. A pesar de ello, el personaje interpretado por El Gran Wyoming asegura que no es racista: "No me ponga esa cara que no soy racista. Hay dos negros que merecen todo mi respeto; el de Vox y el de WhatsApp".

Respecto al papel de Vox en la oposición del nuevo Gobierno, Santiago Abascal ha asegurado que controlarán el "nido de golpistas comunistas piojosos" mediante las armas. Acto seguido, el personaje ha presentado el "tirachinas salvapatrias", la unica arma que pasa por el arco de seguridad del Congreso: "Cada vez que Pablo Iglesias diga 'violencia machista', 'portavoza' o 'sí se puede' se llevará un golpe. Ahora sí que vas a llorar con razón, coletas".

El diálogo para los ascensores

Santiago Abascal también se ha referido al problema territorial de Cataluña: "El diálogo para los ascensores. Hablando no se van a solucionar los problemas de este país. Lo que hay que hacer es enviar al ejército a Cataluña para detener a Torra, a Puigdemont y a Piqué". Todo ello porque, bajo su punto de vista, el jugador del FC Barcelona es catalán y renunció voluntariamente a jugar con la selección española.

Por último, el político ha mandado un mensaje a los partidos de izquierdas y ha reflexionado sobre el feminismo. Después de hablar sobre Madrid Central, el falso Abascal asegura que el imperio español no se construyó con feminazis y marimachos. Por todo ello, el falso líder de Vox ha explicado que los hombres deberían volver al campo de batalla y las mujeres esperar en casa con la comida hecha y la ropa recién planchada.