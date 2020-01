Aitor Gabilondo: "He hecho 'Madres' por un convencimiento real, no por una necesidad mediática"

Aitor Gabilondo es uno de los hombres de confianza de Telecinco. Fue uno de los principales responsables de 'El Príncipe', el último fenómeno de la televisión generalista, y también es el autor de 'Vivir sin permiso'. El equipo comandado por Paolo Vasile confía plenamente en él. Es por eso que, además de encargarle 'Patria' para HBO, Telecinco le ha pedido que haga su gran apuesta en ficción para 2020: 'Madres. Amor y vida'.

La serie encabezada por Belén Rueda aborda las historias vitales, las relaciones y los conflictos de un grupo de madres que atraviesan una etapa vital con un nexo común: sus hijos están enfermos y reciben tratamiento en el mismo hospital. Este es el marco que ha utilizado Gabilondo para desarrollar una historia que tira de su experiencia personal.

Pregunta: ¿Cuál es el germen de 'Madres'?

Respuesta: Es un proyecto muy antiguo, el primero que hice yo creo. Pasé parte de la infancia en hospitales porque tenía problemas renales. Por eso quería contar esta historia de cómo vivíamos eso los chavales que estábamos allí. Lo que pasa es que salió '4ª planta', la película de Alberto Espinosa y esta historia se quedó en el cajón muchísimos años hasta que un día se me ocurrió darle la vuelta. En lugar de contarlo desde el punto de vista de los jóvenes enfermos pensé en hacerle desde otro ángulo, concretamente desde el de las madres. No es autobiográfico, solo la inspiración de aquella época.

P: Mediaset recalcó que 'Madres' es una serie "sobre mujeres y con mujeres". ¿Intentáis aprovechar la corriente feminista?

R: No diría aprovechar. Ha sido una cosa de convencimiento. Todos estamos en este cambio de paradigma superjusto y viendo las cosas desde otro lado, sobre todo en relación a las mujeres, las mujeres que trabajan. Solo tengo hijas y hermanas, y por defecto siempre contrataba a hombres. Había trabajado con mujeres, pero nunca eran las que lideraban los proyectos. Me parece que hay que hacerlo y ha sido fantástico, porque era un prejuicio absurdo mío y de tanta gente. Lo de 'Madres' no es una necesidad mediática, sino un convencimiento real.

P: 'Madres' es un drama en el que vamos a echar la lágrima, ¿no?



R: Es duro, pero también tiene momentos más relajados. Se tratan temas complicados, porque las enfermedades de larga duración que tratamos son complicadas. Y estas enfermedades afectan al enfermo, pero también al entorno. En ese sentido, las madres, que están con su coraje y su fuerza, se echan la dura realidad a la espalda y tienen que confiar en su propia vida, personal y profesional. Es una especie de metáfora de la lucha de muchas mujeres por la supervivencia y sacar adelante sus vidas. En ese sentido, 'Madres' es dura, pero también optimista y luminosa.

P: La serie tiene un casting muy potente, empezando por Belén Rueda.



R: Con Belén Rueda llevaba muchos años queriendo trabajar. Le ofrecí dos proyectos en el pasado y no pudo hacerlos. Uno fue 'Cazadores de hombres' y el otro fue 'Marsella', una película. No pudo ser y tenía muchas ganas de colaborar con ella. En 'Madres' ha sido posible y le da mucho resplandor al proyecto. Además, como es una serie intimista y de emociones, necesitábamos un reparto consistente y por eso están los que están.

P: ¿Qué papel tiene ahora la mujer dentro de la ficción española?

R: Se va reivindicando. Todavía necesitamos más creadoras. La industria las tiene que impulsar todavía más. No por ser mujeres, sino por ser mujeres que lo hacen bien. Hay que seguir apoyándolas para que sigan creciendo. Estamos lejos, pero tiene que continuar así. Las creadoras, las directoras y también las productoras. Al frente de la ficción en televisión están Arantxa Écija o Sonia Martínez, que son mujeres que han demostrado su capacidad y han conectado con el público. Ellas están ahí y es importante.