Zinedine Zidane: "Lo primero es defender bien"

El derbi contra el Atlético de Madrid es el próximo reto al que se enfrenta este Real Madrid de Zinedine Zidane que vive su mejor momento desde la posición de líder de la Liga con una ventaja de tres puntos respecto al FC Barcelona, con nuevo entrenador, y de diez respecto a los rojiblancos, que son quintos en el campeonato. Así encara este duelo el técnico francés del equipo blanco:

La racha de los blancos. "Hay muchas cosas que influyen. Lo que destacaría es el trabajo y la confianza en lo que estamos haciendo. De las situaciones malas se sale con trabajo. Vamos a tener que demostrar otra vez ante el Atlético lo que estamos haciendo.

¿Cambio de estilo? El francés ha asegurado que no le costó cambiar el chip de los jugadores. "No, porque lo que hacemos es trabajar. Lo demostramos en el campo sabiendo que en cada temporada hay momentos y partidos complicados. Todo pasa por el trabajo de todos. Lo primero es defender bien y luego, con la calidad, hacer cosas buenas ofensivas", ha comentado en rueda de prensa.

Gareth Bale. Sobre las informaciones que apuntan a una salida inminente del galés, el técnico no ha querido hacerse eco de ellas. "Está con nosotros y voy a contar con él. No contemplo esa posibilidad", ha señalado.

Eden Hazard. "Está entrenando y vamos poco a poco. Lo bueno de todos los jugadores es que quieren estar, pero nunca vamos a arriesgar con un jugador... nunca".

Simeone y las críticas. "No me sorprenden. Esto no depende de nosotros. Cada uno sabe la situación que hay. Sé que Simeone es uno de los mejores. Lo ha demostrado siempre. Esta situación la conocemos todos como entrenadores".

El 7-3. "Ni miramos este partido ni la Supercopa. Tenemos otro partido difícil para los dos equipos. Va a ser muy complicado. Lo que espero es ver un gran encuentro".

Racha en Liga. Sobre el tiempo que lleva el Madrid sin ganar al Atlético en casa en la Liga, el técnico no se ha mostrado muy preocupado: "Son circunstancias que suceden. Sí que les hemos ganado en su casa. En fútbol hay muchas circunstancias y mañana tenemos la oportunidad de cambiar esta dinámica y continuar con las cosas que estamos haciendo bien", ha explicado.

¿Qué Madrid es mejor? A Zidane le ha tocado responder a una pregunta habitual: ¿Es mejor este Real Madrid o el de su etapa anterior en el club? "No lo sé. El Madrid siempre ha tenido a los mejores y cada etapa es distinta", ha dicho.