Álvaro Benito muestra al Real Madrid el agujero del Atlético: "Es un jugador sin talento defensivo"

¿Para quién más importante el derbi?

Álvaro Benito. "Para los dos. El Atlético no se puede dejar más puntos y el Madrid atraviesa un momento magnifico y tiene que mantener la ventaja con el Barcelona y sus perseguidores. Cada vez queda menos para recuperar puntos. Es un partido muy importante".

¿Se descarta al Atlético si pierde?

Gustavo López. "En el fútbol todo puede pasar pero sería muy difícil ya aspirar al primer puesto. Realmente, si pierde, estaría difícil. Y no sería tanto en cuanto a puntuación sino también en sensaciones. Además, si ganan los de abajo estaría fuera de los puestos de la Champions. Es un partido sumamente importante en lo emocional. El equipo viene tocado y los puntos son importantes en la clasificación y en el sistema emocional".

¿Habrá muchos goles?

Gustavo López. "Salvo que se rompa el partido, estos encuentros se deciden por detalles. Por un gol a favor o en contra. El Madrid viene en muy buena dinámica, lo contrario que el Atlético, que está tocado por la eliminación de la Copa y los últimos resultados. Viene también con bajas importantes. Los dos equipos tienen temores y será un partido cerrado porque los entrenadores se entienden a la perfección".

La estrategia

Álvaro Benito. "Lodi no tiene ese talento defensivo. No le gusta. El Atlético ha perdido jugadores muy importante que disfrutaban con eso. No era una obligación para ellos defender. Para Lodi sí lo es y se nota. Le encanta ir para arriba. Lo otro, no. El Real Madrid encontró esos agujeros en la Supercopa. Esa banda es uno de los puntos débiles".

Gustavo López. "Al Atlético, si lo dejas correr, puede ser peligroso. Creo que ahí va estar la clave. Si juegan Mendy y Carvajal va a ser difícil para el Atlético entrar por las bandas. Si juega con una línea de presión adelantada, con un jugador que pueda entrar por el lado del central y el lateral puede ser importante. Un jugador como Vitolo puede ser importante. Para buscar ese pasillo necesitas jugadores que sepan aprovechar esos espacios. Si no está Koke puede hacerlo Herrera, pero no está fino. Thomas está con bastantes dudas y veremos dónde pondrá el Cholo a Saúl. Será un partido muy táctico. Los dos entrenadores saben que hay mucho más que tres puntos en juego".

Posible resultado

Álvaro Benito. "Es muy difícil jugar a futurólogo, pero va a ser un resultado muy cerrado. El Atlético se va a proteger. Y le viene bien porque está sufriendo mucho en estos partidos en los que tiene que proponer y exponerse y no tiene un nivel de confianza donde tenga que asumir esos riesgos o haya jugadores que puedan hacerlo".

Gustavo López. "Me apunto un empate a cero".

Vuelve Carrasco

Gustavo López. "Si me das nombres hace días, ninguno habría sido el de Carrasco. Va a depender de cómo venga el jugador mental y emocionalmente. Calidad tiene, aunque no la ha demostrado en el Atlético de Madrid. No deja de sorprender su llegada".