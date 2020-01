Zinedine Zidane ha sorprendido a muchos sino a todos dejando fuera de la convocatoria para el derbi ante el Atlético de Madrid a Rodrygo Goes, que venía de ser titular en los dos partidos previos al de Copa frente al Zaragoza, en el que estuvo en el banquillo pero no disputó ni un minuto.

Sin embargo, el balance del primer año del brasileño en el Real Madrid es sin duda positivo y más si tenemos en cuenta su juventud (19 años recién cumplidos). Para ello está siendo muy importante Zidane, como ha señalado el propio Rodrygo en una entrevista en la ESPN: "Es un tipo muy agradable que siempre me habla y me da consejos. Me llama a su oficina y me muestra lo que salió mal táctica o técnicamente. Y lo que hacía cuando era jugador, que me puede ayudar. Me ha ayudado mucho".

"Directamente miro el símbolo en el vestuario, miro mi camiseta y pienso: ‘¡Hombre, estoy en el Real Madrid!’. Creo que es bueno para mí mantener los pies en el suelo", ha asegurado.

Sobre el fabuloso penalti que lanzó en la final de la Supercopa contra el Atlético de Madrid, ha confesado que entrenó "el penalti de esa manera, pero un poco más bajo. En ese momento me asusté, pero luego vi entrar el balón y la afición celebrando. Fue un alivio. Kroos me había animado porque había estado entrenando los penaltis bien".

Por último, ha hablado de dos brasileños, su compañero Vinicius y el que lo será en un futuro Reinier: "Siempre recuerdo mi primer entrenamiento. Estaba entrando al campo y le pregunté si había estado nervioso en su primera sesión. Lo estaba, pero después de que la pelota rueda te sientes más seguro. Vini fue muy importante en esto para mí. ¿Reinier? No es una pena jugar para el Castilla. Creo que muchos jugadores han pasado por esto. Casemiro también. Y hoy es un ídolo aquí".