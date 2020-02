Enrique Cerezo: "No estamos para que nos atraquen"

Se frustró y nunca aterrizó. Edinson Cavani era el hombre elegido para reforzar el ataque del Atlético de Madrid, pero las negociaciones con su representante no terminaron en buen puerto. El presidente del club colchonero, Enrique Cerezo, ha lamentado el fracaso de la 'operación Cavani', y no ha dudado en comentar los motivos que provocaron la ruptura de las conversaciones.

🗣 #CarruselDerbihttps://t.co/1F8E3aRMrR — Carrusel Deportivo (@carrusel) February 1, 2020

"Me parece una vergüenza y no quiero señalar a nadie, pero me parece una vergüenza las situaciones de algunos jugadores con sus representantes y familiares. Y nosotros no estamos para que nos atraquen ni nos hagan ninguna cosa extraña", manifestó Cerezo después del encuentro Real Madrid -Atlético.

Pedro Fullana ha explicado en 'El Larguero' la respuesta que ha dado el representante y hermano de Cavani al presidente del Atlético de Madrid: "Lo importante es lo que ha hecho Edi para salir, ¿tú piensas que Edi no jugó casi un mes para que yo haga caer la comisión y dejar que no cumpliera su sueño?".

A eso ha añadido: "¿Y con todo el lío que armamos con el PSG? Si fuera por dinero, Edi se habría marchado a Inglaterra, Manchester o Chelsea".