Albert Rivera desmiente a la RFEF que vaya a presentarse a las elecciones

Según puede contar Carrusel Confidential, el exlíder de Ciudadanos ha mantenido una conversación telefónica con la federación para dejar claro que no se va a presentar. Según la explicación que ha dado Rivera en esa llamada, alguien sin identificar la preguntó si estaría interesado en presidir la federación de fútbol, opción que no valoró ni un segundo.

Varios presidentes territoriales y directivos federativos consideran que estas falsas filtraciones hacen daño al fútbol. Creen en Las Rozas que subastar el cargo como si fuera una rifa no es bueno para el deporte y saben que la única opción real de todas las que han salido es la de Casillas, aunque Iker está más cerca del no que del sí.

El AC Milan insiste en Marcelino

Es una obsesión rossonera. Quieren llevarse al entrenador asturiano para que dirija en San Siro la próxima temporada y no paran de llamar a su puerta. Ya sonó en su día para el Inter, llegó a negociar en Milán con ellos, se decantaron por Pioli y Marcelino triunfó en Valencia. Las vueltas que da la vida, ahora Marcelino puede ser el recambio de Pioli.

Ha tenido varias ofertas, alguna importante de Inglaterra, y en los próximos meses oiremos mucho eso de “suena Marcelino para el Milán”, porque el interés es real y el de Careñes va a tener banquillo en junio seguro.

¿Por qué ha terminado Gonzalo Villar en la Roma?

El Valencia no quiso ser claro con él. Estuvieron llamándole toda la primera vuelta, le pusieron la miel en los labios diciendo que le iban a repescar. Le dijeron que sería importante, con alusiones a ser el nuevo Parejo, pero con una oferta de 400.000€ que es literalmente cuatro veces menos que lo que le paga la Roma.

Gonzalo consideró la oferta como una 'broma', y el punto final fue el interés ché por Ceballos. Eso, unido a una llamada de Fonseca le hizo decantarse por el calcio e irse a Italia.

Se acabó el mercado de fichajes del Málaga... y no ha cumplido los deberes con La Liga

El balance total han sido dos altas, seis bajas y un total en ingresos de unos 300.000 euros, la gran mayoría de ellos por el traspaso del canterano Hugo al Real Madrid. 300.000 euros, es decir, muy lejos de los dos millones de euros que se ha encargado Tebas de airear y recordar que el Málaga aún debe. Entre las seis bajas, tres han sido de los jugadores que tenía sin ficha desde septiembre por el lío que le acabó costando el puesto a Caminero porque no pudieron ser inscritos.

Todo lo que se hizo en el último día fue rescindir el contrato de Keko, del que al menos se quedan un 20% del futuro traspaso. Así que las cuentas siguen sin cuadrar y no porque no haya habido ofertas. La hoja de ruta parecía marcada con las ventas de Keidi y Antoñín, los representantes hicieron su trabajo llevando ofertas a las oficinas pero el jeque no ha querido ni escucharlas. Al-Thani sigue tensando la cuerda y le pasa de nuevo la patata caliente a LaLiga, que lleva amenazando desde septiembre con ponerle deberes al jeque.

Unos deberes que al jeque prácticamente le provocan la risa. De todas formas, lo que este sábado te cuenta Carrusel Confidential es que aunque ya se haya cerrado el mercado, para cuadrar esas cuentas pendientes el Málaga todavía puede vender ahora con vistas a verano y amortizar esas deudas que tiene con fichas atrasadas y con Hacienda. La situación da un giro más de tuerca, ahoga todavía un poco más al Málaga y deja la pelota en el tejado de LaLiga, que está intentando evitar por todos los medios otro caso Reus, pero que está haciendo la vista gorda una vez tras otra con los incumplimientos del jeque.