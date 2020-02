Podemos renueva sus territorios con la mirada puesta en la Andalucía de Teresa Rodríguez

Con el Gobierno de Coalición en marcha, las primeras medidas aprobadas, y el grupo parlamentario en el Congreso renovado, Jaume Asens será su presidente y Pablo Echenique su portavoz, Unidas Podemos trabaja en paralelo en la reconfiguración interna del partido. El pasado día 17, Pablo Iglesias anunciaba la convocatoria, adelantada, de la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos. Un 'Vistalegre 3' a celebrar el 21 de marzo en un nuevo emplazamiento, todo apunta a que en la Cubierta de Leganés, en el cinturón rojo de Madrid. Pero tras el conclave en el que el líder del partido asumirá su tercer mandato como secretario general, no se espera oposición interna, los morados afrontarán otro reto: la celebración en el mes de mayo de varias Asambleas Ciudadanas Autonómicas.

Hasta 6 territorios están ahora en manos de gestoras, tras diversos problemas internos, y tendrán que elegir nueva dirección. A estás se sumarán también Extremadura y Andalucía, cuyas direcciones han agotado el ciclo de 4 años. Es precisamente este último el principal desafío para Iglesias. Tras la salida de los errejonistas, la dirigente andaluza Teresa Rodríguez y su corriente interna, los anticapitalistas, se ha convertido en el principal sector crítico. Rodríguez no logró su pretensión de establecer la marca 'Adelante Andalucía' como una confluencia con autonomía propia, a imitación de la catalana o la gallega, y ahora ha llegado el momento de renovar la dirección en una asamblea que ya se retrasó por la coincidencia con las generales y que tenía previsto celebrarse en marzo. Finalmente Podemos Andalucía ha cedido y esta semana, a través de un comunicado, aceptaba retrasar el encuentro hasta mayo entre críticas a la dirección en Madrid por "injerencias" en los territorios. Rodríguez no ha desvelado aún si se presentará a la reelección, en los últimos tiempos ha ido cediendo voluntariamente protagonismo, pero el sector "pablista" ya se prepara para dar la batalla y llegar a la dirección de su territorio mas crítico.

Mucho mas tranquila se espera la sucesión en Extremadura, el otro territorio que ha agotado cuya dirección ha agotado su mandato. La parlamentaria autonómica Irene de Miguel se perfila como posible sucesora del secretario general Álvaro Jaén, ambos con buenas relaciones con la dirección estatal. Algo mas complejo será el proceso en los territorios que están en manos de gestoras. En Comunidades como Castilla La Mancha o Cantabria, donde los morados perdieron toda su representación autonómica, el partido parte casi de cero y todavía no se conocen los posibles candidatos. En La Rioja, su única cara visible es la parlamentaria Raquel Romero, quién cobró protagonismo durante el pasado verano al bloquear, inicialmente, la investidura de la socialista Concha Andreu y enfrentarse después a la gestora que acabó dimitiendo por su designación como consejera.

También la Comunidad de Madrid, uno de los principales territorios del partido y donde los morados mantienen el enfrentamiento con el errejonismo, ahora en Más País, tiene que elegir dirección en Mayo. Hace un año su secretario general, Ramón Espinar, dejó el partido tras la salida de Errejón hacía Más Madrid y la decisión de Podemos de mantener su propia candidatura. Clara Serra, portavoz en la Asamblea, ha sido desde entonces su principal voz en la Comunidad. En Murcia, su secretario general, Óscar Uramburu, dejó el partido para encabezar la lista de Más País en la región. Tras conformación de la correspondiente gestora, el partido se cohesionó en torno a la figura de Javier Sánchez Serna quién logró revalidar su acta como diputado nacional y ha sido elegido además secretario tercero de la mesa del Congreso.

También una gestora dirige el partido en la Comunidad Valenciana desde la renuncia, el pasado noviembre, de su líder Antonio Estañ. Con la misión de aunar las distintas sensibilidades del partido, podrían postularse nombres como Naiara Davó o Pilar Lima. Y queda aún una posible asamblea autonómica mas, en Cataluña, un territorio sensible donde los morados tratan de mantener identidad propia dentro de la coalición que forman junto a los "comunes" de Ada Colau. El ciclo no se cumple hasta 2022, pero 21 miembros del Consejo Ciudadano, entre los que no se encuentra la secretaria general, Noelia Bail, han reclamado por carta el adelanto de la asamblea para elegir una nueva dirección.