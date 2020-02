La traducción "literal" de una peluquería para uno de sus servicios

Cada vez son más los establecimientos que se suman a ofrecer sus servicios en varios idiomas, especialmente en las zonas más turísticas. Desde Málaga, una peluquería se ha vuelto viral al traducir su cartelería al inglés.

No ha sido precisamente el correcto uso de este método lo que les ha hecho llegar a más gente, sino una curiosa traducción que ha provocado risas en miles de twitteros. El usuario Antonio Santo ha publicado una imagen de uno de los anuncios del local en el que se puede leer: "Corte de pelo caballero". Debajo, la traducción "Knight hair cut".

Dispense vuesa merced, venía para cortarme los cabellos. pic.twitter.com/RFkuyVBADm — Antonio Santo (@antoniosanto) February 1, 2020

El problema es que aunque 'knight' es, efectivamente, 'caballero', no se trata del nombre formal con el que se hace referencia a un hombre, sino que se refiere al título medieval. El humor no ha tardado en llegar a la red social, el propio usuario que ha publicado la imagen comenta junto a ella: "Dispense vuestra merced, venía para cortarme los cabellos". El tweet se acerca ya a los 5.000 retweets y supera los 14.000 me gusta.

"Si fuese menester, podríais tal vez ondular un poco más mi atornasolado cabello, grand maestre Péluquer", ha bromeado otro usuario. Otros creen que podría tratarse de "un corte de pelo estilo para estar cómodo con un casco de armadura". Las ideas están ahora abiertas a la imaginación y quizás esta peluquería acabe popularizando la versión "literal" del corte para hombres.