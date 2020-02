Los argumentos de los partidos independentistas que plantan al rey en la apertura de la legislatura

El rey presidirá este lunes la Sesión Solemne de Apertura de la XIV Legislatura en el Congreso, un acto parlamentario en el que por primera vez Podemos se estrenará en el banco azul del Gobierno y al que no acudirán de nuevo los partidos independentistas. ERC, JuntsxCat, Bildu, el BNG y la CUP ya han confirmado que no piensan participar en este acto.

Los representantes de esos cinco partidos independentistas han leído un manifiesto conjunto en el que han explicado por qué no van a estar en el Hemiciclo. Unos argumentos que se resumen en una de sus frases: "La monarquía española y su máximo exponente, el rey de España, no nos representano nos representa". Consideran que la monarquía es una institución "anacrónica, heredera del Franquismo y que defiende los valores antidemocráticos". El texto, titulado No tenemos rey. Democracia, libertad y repúblicas,ha sido leído en el Congreso por los portavoces de ERC, Gabriel Rufián; JxCat, Laura Borràs; CUP, Mireia Vehí; EH Bildu, Oskar Matute; y BNG, Néstor Rego, en castellano, gallego, catalán y euskera, justo una hora antes de la apertura de la XIV Legislatura. Aseguran que la sociedad catalana, vasca y gallega "rechazan mayoritariamente" la figura de una institución que se sustenta en el objetivo de "imponer la unidad de España y sus leyes, negando los derechos civiles, políticos y nacionales" que asisten a la ciudadanía.

Los independentistas, soberanistas y republicanos afirman en el manifiesto que el rey "no es un interlocutor válido para nosotros, ni tiene la legitimidad de nuestros pueblos, ni le reconocemos ninguna función política". "Menos aún -recuerdan- cuando su papel para con nuestras naciones no ha sido otro que el de intentar imponer proyectos y valores antidemocráticos, como quedó demostrado en el discurso autoritario pronunciado el 3 de octubre" de 2017. Según los firmantes del texto, "la monarquía española es un estamento que no responde a los valores republicanos de libertad, igualdad y democracia" y una democracia real, dicen, "solo será posible desde la ruptura con la herencia, las bases y valores que representa el rey y su figura". Por ende, consideran que el rey y la monarquía "deben dejar de ejercer su tutela sobre la ciudadanía y sobre los gobiernos y parlamentos que de la voluntad popular emanan". Creen que, "solo así, se podrá dar cauce a soluciones basadas en el respeto a la voluntad popular, la libertad y la democracia".

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha criticado en Hoy por Hoy la postura de los partidos independentistas ya que considera que "la Corona representa ese elemento común con el que todos nos deberíamos identificar".

¿Qué ha pasado en anteriores ocasiones?

No es la primera vez que estos partidos plantan al monarca. ERC, Bildu y la CUP ya declinaron reunirse en todas las rondas de consultas que Felipe VI que ha venido realizando en los últimos años para la designación de un candidato a la Presidencia del Gobierno. Por su parte, JuntsxCat, que sí ha acudido a las diferentes audiencias en Zarzuela, ha decidido esta vez no asistir a esta sesión, aunque en la de 2016 sí estuvo presente el entonces PDeCAT.

¿Qué ha hecho Podemos?

Una de las incógnitas de la ceremonia era, si ahora que Podemos está en el Ejecutivo, los de Pablo Iglesias continuarían con su dinámica de no aplaudir los discursos del Jefe del Estado, que incluso en alguna ocasión han criticado. La duda se ha despejado al mediodía. Los ministros Pablo Iglesias, Irene Montero, Alberto Garzón y Yolanda Díaz daban un aplauso suave y respetuoso al monarca mientras otros miembros de su partido como Pablo Echenique o los diputados del PNV han preferido no ovacionar al rey.