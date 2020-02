"¡Antonio, tío!": el zasca de Echenique al periodista que le ha criticado por no aplaudir al rey

Uno de los momentos que más expectación había levantado este lunes, con motivo de la apetura de la legislatura, era el discurso del rey Felipe VI, pero quizá no tanto por el contenido del mismo como por observar la respuesta de los miembros de Unidas Podemos. El líder de la formación morada, Pablo Iglesias, optó por no aplaudir 2016, pero la estrategia, en esta ocasión, ha sido distinta.

El vicepresidente Pablo Iglesias y los ministros de Unidas Podemos han aplaudido al rey esta mañana, pero no así los diputados del partido que no forman parte del Gobierno. Una actitud que ha despertado ciertas críticas en varios medios de comunicación y a la que el portavoz de Unidas Podemos en el congreso ha respondido con ironía.

"Por lo visto Ferreras dice que no aplaudí en la sesión de hoy. Es correcto. Tampoco me puse de pie durante el himno ni me pusieron de titular en el partido de futbito de después de la sesión solemne de apertura. ¡Antonio, tío!", ha tuiteado Echenique, acompañando el texto de un emoji que simboliza el llorar de risa.

Por lo visto Ferreras dice que no aplaudí en la sesión de hoy. Es correcto. Tampoco me puse de pie durante el himno ni me pusieron de titular en el partido de futbito de después de la sesión solemne de apertura. 😂 ¡Antonio, tío! 😂 — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) February 3, 2020

El dirigente de Podemos sufre atrofia muscular espinal y tiene un elevado grado de discapacidad que limita mucho sus movimientos, por lo que se desplaza en silla de ruedas. Una circunstancia de sobras conocida por Antonio García Ferreras, director de Al Rojo Vivo. Por eso Echenique ha optado por un zasca irónico.