Las mejores clínicas de injerto capilar en Barcelona

La imagen es cada vez más importante. Tanto es así que cada año miles de españoles se acercan a un centro médico especializado en cirugía plástica y/o estética para acabar de una vez por todas con ese trauma o con ese rasgo físico que, de alguna forma, les impide ser lo felices que serían en el caso de corregirlo.

Porque si algo está claro es que nadie se mete en un quirófano por gusto. Antes de llegar a ese punto ha meditado seriamente por qué lo hace y ha llegado a la conclusión de que lo mejor es corregir aquello de su aspecto que le incomoda y que tiene una solución que puede llegar en cuestión de muy pocas horas.

La mayoría, por muy claro que tenga que ha tomado la decisión acertada, lo hace con ciertos miedos normales que, eso sí, deberían desaparecer de nuestro cerebro en el caso de que hayamos realizado bien nuestro trabajo y, tras cotejar distintas opciones, nos hayamos decantado por una clínica experimentada. En el caso de lo que nos ocupa, de una clínica especializada en injerto capilar capaz de garantizar los mejores resultados.

Porque, aunque parezca evidente, no está de más remarcar que no todas las clínicas son iguales. Por mucho que ofrezcan los mismos tratamientos, no todas cuentan con los mismos centros clínicos, ni con los mismos profesionales, ni con los mismos medios técnicos, siendo estos tres factores los principales a la hora de determinar los precios en la mayor parte de los casos.

Es por eso por lo que, en el caso de detectar precios fuera de mercado, tan bajos que nos hagan dudar de la posibilidad de ofrecer lo mismo que aquellos que cobran el doble, debemos descartarlos. Y es que no hay nada más peligroso que poner nuestra salud en el quirófano y en las manos de un cirujano y un equipo de un centro médico low cost.

Eso no significa que para conseguir los mejores resultados haya que ir a los centros cirugía plástica y estética más caros ya que, en ocasiones, ya sea por la fama adquirida o por encontrarse en un barrio determinado algunas clínicas, ofrecen tratamientos a precios que luego no se traducen en unos mejores resultados que otros que cuentan con tarifas mucho más justas.

Ese es el caso, por ejemplo, de las clínicas especializadas en injerto capilar turcas, donde en muchos casos cuentan con cirujanos de reconocimiento internacional y centros a la última y que, gracias a las subvenciones estatales y al volumen de pacientes que reciben, pueden trabajar con márgenes mucho más bajos.

Top 3 de las mejores clínicas de trasplante capilar de Barcelona

No obstante, eso no significa que haya que irse a Turquía para conseguir un injerto capilar impoluto y con garantía de por vida, tal y como se puede apreciar en la ciudad de Barcelona, donde cada vez son más los centros especializados en trasplante capilar.

Tantos que, para el paciente medio, resulta harto complicado saber cuáles son las mejores clínicas de injerto de cabello, por eso vamos a tratar de arrojar un poco de luz y mencionar a las que, según las reseñas de los profesionales y los pacientes, son los mejores centros para someterse a un injerto de pelo en la capital catalana.

Antes de detallar los nombres de las clínicas e indicar dónde se encuentran, cómo contactarles y sus horarios de atención, es importante destacar cuáles son los factores que determinan cuáles son las mejores clínicas y que han influido a la hora de destacar unos centros sobre otros.

Estos son la calidad de los centros, la profesionalidad del equipo médico, la experiencia del cirujano trabajando con la última tecnología y la atención al cliente que cada clínica brinda a sus pacientes desde el primer instante en el que estos se ponen en contacto con ellos para conocer al detalle en qué consiste la intervención.

Estos son los tres mejores centros para realizarse una operación de injerto de pelo en Barcelona:

3. Teknon

El Instituto Quirúrgico Capilar de este reputado centro médico barcelonés ofrece todo tipo de soluciones a los problemas estéticos en general y, también, de salud del cuero cabelludo.

Allí cuentan con un equipo asistencial multidisciplinar con diferentes especialidades médicas y quirúrgicas liderado por el doctor Vicente Paloma, especializado en la realización de injertos a través de la técnica quirúrgica FUE para el trasplante capilar, al que hay que sumar un amplio abanico de tratamientos contrastados como tratamientos farmacológicos, mesoterapia, PRP o micropigmentación.

En su centro de la calle Vilana 13 (Planta 3 consulta 181) atienden de 09.00 a 14.00 y de 15.30 a 19.00 horas de lunes a viernes. Para información, citas o consultas sobre los tratamientos y las intervenciones llamar al 933 933 181.

2. Dr. Hans Heinicke

La clínica del doctor Hans Heinicke pasa por ser una de las de referencia en todo tipo de asuntos relacionados con la salud capilar. Este cirujano es también experto en realizar trasplantes capilares sirviéndose de la técnica FUE, la más rápida, segura y avanzada que existe.

Desde el año 2009 son miles los trasplantes realizados por un profesional que forma parte de la ISHRS (sociedad reconocida de cirujanos de trasplante capilar en el mundo) y que, según sus pacientes, realiza operaciones de injerto de pelo cuyos resultados superan las expectativas.

En su clínica de la Passeig de Gràcia, 86 atienden de 10.00 a 20.00 horas de lunes a viernes. Para información, citas o consultas sobre los tratamientos y las intervenciones llamar al 931 44 46 82.

1. Capilclinic

En el top 1 y en cuestión de muy poco tiempo Capilclinic, liderada por su cirujano, el doctor Bruno Jacobovski, se ha convertido una de las grandes mecas para todos aquellos que sufren problemas de alopecia y desean conseguir resultados garantizados de por vida y a precios de lo más ajustados.

Es precisamente esa mezcla de personal experimentado (tanto en la técnica FUE como en la FUSS), un centro médico a la vanguardia y una atención al cliente sobresaliente la que le convierte actualmente en la clínica de injerto capilar de Barcelona más interesante.