El cantante 'Putochinomaricón' desfila en la Madrid Fashion Week con un mensaje de "no soy un virus"

"I am not a virus (No soy un virus)", este es el mensaje que llevó escrito en su cuerpo el cantante y arquitecto Chenta Tsai, conocido artísticamente como Putochinomaricón, durante un desfile en la Madrid Fashion Week. El creador de canciones como Gente de mierda u Ojalá (Te murieras) ha criticado de esta manera la discriminación que sufren los ciudadanos de origen asiático a raíz del coronavirus que afecta a la población China. Sin ir más lejos, este fin de semana cinco estudiantes no pudieron entrar en un bar de Huelva por ser chinos.

"El debate en torno al virus está teniendo connotaciones raciales que afectan a la comunidad racializada asiática y quise aprovechar esta ocasión para mandar todo mi apoyo a aquelles hermanes que sufren racismo debido a ello", ha escrito el cantante en su perfil de Instagram donde ha compartido dos fotos del momento. A su vez, Chenta Tsai remite a otros activistas como el colectivo Liwai, Catàrsia, Afroféminas o SOS Racismo Madrid que también están estudiando los casos de xenofobia que están sufriendo los ciudadanos asiáticos en España: "Si algune ha sufrido racismo/discriminación de cualquier tipo debido a esto, por favor poneos en contacto con estos colectivos o mandándome un mensaje privado". "Siempre a tus pies" o "bravísimo" son algunos de los comentarios que ha recibido el cantante, así como cientos de reacciones y aplausos ante su mensaje.

Uno de estos casos de racismo a los que apunta Putochinomaricón es como el vivido este sábado de madrugada cuando cinco estudiantes chinos de unos 23 años se les impidió entrar en un local de copas del centro de Huelva argumentando que eran menores de edad —a pesar de que mostraron el documento que acreditaba lo contrario—, pero en realidad fue debido al temor a que, por su origen, estuviesen contagiados del coronavirus registrado en su país.

Sanidad pide no discriminar a personas de origen asiático

El director del centro de coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha pedido que no haya actitudes discriminatorias contra personas provenientes de China. "Hay una cierta preocupación en la población y se está llegando a tener ciertas actitudes un tanto discriminatorias contra personas provenientes de China", lamentó este domingo Simón en rueda de prensa Por ello, ha hecho hincapié en que hay que "reducir este clima de preocupación" y "solucionar entre todos" el problema de discriminación que, a su juicio, "se está generando quizás por un exceso de información difícil de digerir". "No se tiene que considerar a cualquier persona de origen asiático de ser un caso sospechoso", indicó.

En este sentido, ha añadido que España está siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) porque "son razonables y es lo que ahora mismo hay que hacer". "Nos parece correcto seguirlas y la mayoría de los socios de la Unión Europea están en la misma línea. Hay que valorar día a día cómo evoluciona la epidemia", ha dicho. Precisamente, el experto ha explicado que las acciones que se pueden seguir en las fronteras "pueden ser muchas". "Desde simple dar información hasta hacer controles de temperaturas a los viajeros y, en última instancia, el cierre de fronteras", manifestó.