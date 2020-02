Messi contesta a Abidal: "Si habla de jugadores debería dar nombres porque se está ensuciando a todos"

Este martes el Diario SPORT sacó en exclusiva una entrevista con el director deportivo del Fútbol Club Barcelona, Eric Abidal. En dicha charla, el francés comentó cuando se gestó la salida de Ernesto Valverde del Barcelona.

La contestación de Messi a Abidal en Instagram / Instagram

Abidal aseguró lo siguiente respecto al Txingurri. "Tras el Clásico comenzamos a concretar la marcha de Valverde. Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho". Una frase que no ha gustado al capitán del equipo, Leo Messi.

El argentino ha comunicado su opinión respecto a las palabras de Abidal en SPORT en su cuenta de Instagram. "Sinceramente no me gusta hacer estas cosas pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores de lo que pasa en la cancha y además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien. Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman. Por último, creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque sino se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas".

El entorno de Abidal, a la SER

El entorno de Eric Abidal expresó sus sensaciones a la Cadena SER a través de Santi Ovalle tras lo comentado por Leo Messi. La versión del francés es que Messi ha "malinterpretado" sus palabras. Que las declaraciones en SPORT "no iban dirigidas a él" y que era una "percepción del propio Abidal".

La salida de Valverde

Este cruce de declaraciones viene después de que Eric Abidal tratase de explicar la abrupta salida de Ernesto Valverde del Barcelona. Desde diversos medios de comunicación se ha afirmado que el vestuario se había cansado de Valverde y por ello la directiva había decidido tomar esa decisión.

Algo que vino a confirmar a su manera Abidal este martes y que, evidentemente, no ha sentado bien en el vestuario. No hay más que ver la contestación del capitán, Leo Messi. Cabe destacar también que Abidal fue quién viajó expresamente a Catar para tratar de convencer a Xavi de que cogiese al equipo antes de ir a por Quique Setién. Algo que, por cierto, ha desmentido el propio Abidal aunque Xavi llegó a decir que era cierto.