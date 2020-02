El Tribunal Constitucional avala el derecho de los presos a ser entrevistados

El Tribunal Constitucional concede el amparo a un recluso de la prisión de Córdoba al haber sido vulnerados sus derechos a la libertad de expresión y su derecho de expresar sus críticas por el funcionamiento de las prisiones.

Es la primera vez que el Tribunal de Garantías se pronuncia sobre esta cuestión y rechaza que la administración penitenciaria pueda negar el acceso a un periodista porque “aunque el acceso no esté regulado, no significa que no esté permitido, sino todo lo contrario”.

Libertad

La sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional defiende el derecho a la libertad de expresión de los reos y destaca el derecho a la libertad de información de los profesionales y la población.

El caso se remonta al 26 de enero de 2017, cuando el Centro Penitenciario de Córdoba denegó la solicitud de un preso para conceder una entrevista a eldiario.es alegando que no existía motivación que justificara la necesidad de dicha comunicación “ni existían garantías suficientes que aseguraran el mantenimiento de la seguridad y buen orden del establecimiento”.

APDH

El fallo reprocha además al centro penitenciario de Córdoba por haber ejercido una suerte de “censura previa”, al justificar su negativa de forma preventiva ante la posibilidad de que el preso “pudiera hacer un mal uso” de su libertad de expresión al quejarse de la cárcel.

La sentencia responde al recurso presentado la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) tras la negativa de la cárcel de Córdoba a que un preso pudiera conceder una entrevista a un periodista de eldiario.es.

El recluso defendió su derecho porque no existía motivación que justificara la necesidad de dicha comunicación, ni existían garantías suficientes que aseguraran el mantenimiento de la seguridad y buen orden del establecimiento. Se da además la circunstancia de que el periodista realizó una primera entrevista al preso accediendo al centro penitenciario como una visita regular y sin identificarse como profesional ante las autoridades penitenciarias.