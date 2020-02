Ella Fontanals-Cisneros anuncia el fin de la negociación con el Gobierno para la creación de su museo

La coleccionista de arte Ella Fontanals-Cisneros anunciaba este jueves en un encuentro con periodistas que da por rotas las negociaciones con el Gobierno español para la creación de la Colección de Arte Contemporáneo de las Américas que iba a acoger el complejo de Tabacalera en Madrid. El 21 de febrero de 2018, Fontanals-Cisneros y el entonces ministro de Cultura, Iñigo Méndez de Vigo, firmaron “un memorando de entendimiento para la creación de un espacio de exposiciones que acogería el complejo de Tabacalera”, donde se expondrían 400 obras donadas por Ella Fontanals-Cisneros, además de un préstamo a largo plazo de alrededor de 600 obras más de artistas cubanos críticos con el régimen.

Las negociaciones con el Ejecutivo se remontan a la época en que Rodríguez Zapatero era presidente del gobierno, hace nueve años, pero es ahora cuando la mecenas las da por rotas, tras recibir el pasado mes de octubre una carta del todavía ministro de Cultura, José Guirao, “en la que comunicaba que no era posible materializar el acuerdo suscrito bajo los términos que anteriormente se habían acordado”. Tras el cambio de gobierno y la llegada de Rodríguez Uribes al ministerio de Cultura -“no creo que sepa nada de este proyecto”-, la empresaria solicitó una reunión que no se llegó a concretar: “Me llamaron de Bellas Artes para que pidiera una cita, llamamos, la pedimos y nos contestaron que nos llamarían, pero no pasó nada”.

“Mi tiempo de trabajar con el Gobierno ha acabado, estoy agotada física y mentalmente”, explicaba Ella Fontanals-Cisneros, “se trata de una gran decepción porque hemos empleado mucho tiempo, esfuerzo y recursos para que la Colección de Arte Contemporáneo de las Américas fuese una realidad. Por nuestra parte, siempre hemos estado disponibles y abiertos a todo tipo de peticiones que se nos ha hecho por parte de los distintos organismos y que al final no se haya querido mantener el acuerdo significa una gran decepción”.

Fontanals-Cisneros señalaba que “no se trata de un ultimátum” por su parte, y explicaba que siempre supo que “Cultura no tenía fondos para algo así pero siempre pregunté a cada uno de ministros de dónde iban a salir los fondos para el museo y la respuesta siempre fue que el dinero estaba. Hemos llegado a un fin en que no hay dinero ni voluntad. No han buscado soluciones a problemas que se han presentado, no es un ultimátum, es el final de una negociación que no se ha logrado”.

La empresaria y filántropa señalaba que quiere explorar “otras posibilidades en la empresa privada”, y admitía que ha recibido propuestas de ciudades como Sevilla y Miami, y añadía: “A pesar de este revés, sigo convencida de que España, y en concreto Madrid, es el lugar idóneo para alojar parte de mi colección personal. Por ello, nuestra intención es explorar nuevas vías de financiación privadas con el fin de analizar diferentes opciones y posibles asociaciones”.