Los retratos del fotógrafo perseguido por los nazis

Cientos de retratos del fotógrafo August Sander, separados en 7 secciones, ocupan ya la Sala Picasso del madrileño Círculo de Bellas Artes. Es la panorámica más amplia que se ha expuesto en España. La exposición recoge la obra del autor entre la década de 1910 y mediados de 1950. Significó su trabajo más legendario, y es considerado uno de los referentes de la fotografía documental.

La primera presentación pública de este proyecto tuvo lugar en 1927, pero hasta años más tarde no tuvo ninguna relevancia. Además, en 1933, el Partido Nacionalsocialista persiguió su obra y su hijo fue encarcelado por su activismo político en 1934, aunque no impidió que su obra perdurase a lo largo de los años y hoy la historia de la fotografía documental no se entienda sin este fotógrafo alemán.

Según Valerio Rocco, del Círculo de Bellas Artes, Sander registró una gran cantidad de retratos que recogían una visión muy completa y a la vez compleja de la sociedad alemana de la época, entre la República de Weimar y el fin del nazismo tras la Segunda Guerra Mundial, lo que lo llevó a ocupar una posición muy importante en la historia de la fotografía. "Estamos no ante la suma de individuos, si no de una generación o una sociedad. Es el retrato de una generación de generaciones. Muestra colorido un mundo en blanco y negro".

Uno de los comisarios de la exposición, Valentín Roma, aseguraba que "todo el mundo reconoce el estilo Sander". Entre las características de su trabajo, destaca la combinación de penetración e imparcialidad, de distanciamiento y captura del detalle que ofrecen sus imágenes. Según los comisarios,Roma y Guillermo Zuaznabar, su reconocimiento fue demasiado tardío.

Entre el retrato más antiguo de la exposición, que se titula Excursionistas y es de 1892, hasta la fotografía más moderna, un retrato del alcalde de Colonia en 1954, el archivo tiene 619 fotografías ordenadas en 7 capítulos y 65 carpetas. Son un total de 1461 personas retratadas (60% hombres y 40% mujeres, aunque la exposición dedica una sección solo a ellas), y el orden y la selección de las imágenes recrea lo que el autor ideó e su trabajo original.