El parón invernal de la Premier League 2019/2020 se producirá entre el 8 y el 15 de febrero y verá como la jornada 26 del campeonato se divide en dos en las fechas mencionadas

LA JORNADA DIVIDIDA EN DOS La selección de partidos que se disputarán el 5 y el 18 de febrero será anunciada en diciembre. - Partidos del parón invernal: Arsenal-Newcastle United, Aston Villa-Tottenham Hotspur, Brighton & Hove Albion-Watford, Chelsea-Manchester United, Everton-Crystal Palace, Manchester City-West Ham United, Norwich-Liverpool, Sheffield United-Bournemouth, Southampton-Burnley y Wolverhampton Wanderers-Leicester City.

Esta la primera vez que la Premier introduce un parón invernal de estas características, aunque no afectará al periodo navideño, donde solo en diciembre se disputarán seis jornadas de la Premier. Algo que dará descanso al ajetreado calendario del que muchos se quejan.

Sin embargo, esta medida no fue tan positiva como se esperaban y es que dos de los más grandes entrenadores de la Premier League como Klopp y Mourinho se han mostrado contrarios a esta medida.

"Sería mucho más normal para nosotros jugar este fin de semana y no tener que jugar justo ante de enfrentarnos al Leipzig en la Champions. Pero no, tienes un descanso y luego juegas contra el Aston Villa un domingo, no un viernes o un sábado, el domingo. Te dan diez días de descanso pero luego te hacen jugar un domingo cuando tienes que volver a jugar un miércoles", critica José Mourinho sobre este novedoso parón británico.

Unas palabras que ratificó Jürgen Klopp: "En abril de 2019 recibimos una carta de la Premier donde nos pedían que respetáramos el receso de invierno. No podíamos jugar amistosos ni partidos oficiales. Y ya les dije a los jugadores, hace dos semanas, que tendremos un descanso en invierno, lo que significa que no estaremos allí. Serán los canteranos los que jueguen el 'replay', porque no pueden tratarnos como si no importara. Sé que no es muy popular, pero así lo veo. La Premier nos pidió que respetáramos las vacaciones y eso haremos. Si la FA no lo respeta, entonces no podremos cambiar. Pero, no estaremos allí. Neil Critchley (su segundo) dirigirá el partido" negando así que se presentaría al partido de replay de la FA Cup.