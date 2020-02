La patronal del juego pide prudencia y equilibrio para regular la publicidad

La patronal del juego privado ha traslado al ministro de Consumo, Alberto Garzón, la necesidad de regular con "prudencia" la publicidad en esta materia para proteger a los menores y a los colectivos más vulnerables pero buscando también "un equilibrio" con las empresas del sector. Lo ha explicado el director del Consejo Empresarial del Juego (Cejuego), Alejandro Landaluce, tras reunirse con Garzón, dentro de la ronda de contactos que el ministro ha comenzado este jueves con el sector del juego con el objetivo de establecer un consenso para regular la publicidad de los juegos de azar y las apuestas.

Landaluce ha agradecido al titular de Consumo "su talante" y predisposición a escuchar y estudiar los problemas del sector y también ha valorado que, sin haber entrado en temas específicos, se haya mostrado partidario de que la regulación no se apruebe con prisas sino tras un trabajo de estudio y análisis. "Nos ha gustado su predisposición para el estudio, hay que tomar las decisiones en frío y no en caliente, con estudios e informes de la realidad de la situación y sobre cuáles serían los efectos que producirían esas decisiones", ha señalado el director general de Cejuego.

Ha recordado al ministro que desde hace años precisamente viene exigiendo un decreto que regule la publicidad porque entiende "que tiene que haber unos horarios" para los anuncios, pero no solo del juego privado, también del público, que comprende además de la Sociedad Española de Loterías y Apuestas del Estado (Lotería Nacional, Primitiva y La Quiniela) y la ONCE.

El juego privado aglutina el presencial (casinos, bingos, salones, apuestas y máquinas de hostelería) y el online, con también apuestas, póker, juegos de casinos, Slot (tragaperras) y Bingo. "Entendemos que un anuncio a las diez de la mañana de un domingo que está hablando de La Quiniela y de que es una apuesta que te puede hacer millonario es lo mismo que hacer un anuncio de una apuesta deportiva", ha considerado Landaluce.

La intención de Consumo, según explicaron ayer fuentes del departamento, es limitar en un real decreto la publicidad del juego online para que las radios y las televisiones sólo puedan emitirla en un periodo de cuatro horas, en concreto, en la franja que abarca de una a cinco de la madrugada, para proteger a colectivos vulnerables, como los menores.

En este sentido, Landaluce ha insistido en que en el encuentro con Garzón no se han abordado cuestiones específicas al ser "una primera toma de contacto", pero ha apuntado que hay que regularlo de una manera "prudente": "hay que regularlo, pero regularlo bien".

Así, el director de Cejuego ha apostado por buscar "un equilibrio entre todos", de forma que se proteja a los menores y a otros colectivos vulnerables pero también teniendo en cuenta al sector, que genera de forma directa alrededor de 85.000 empleos y de forma indirecta, 175.000.

Se ha mostrado contrario a que las casas de apuestas no puedan abrir antes de las 22 horas, tal y como figura en el acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, porque, entre otras cosas, "va en contra de la libertad de empresa", con lo que medidas tan "restrictivas", como considera que es ésta, tienen que estar "justificadas".

"Para los menores también está prohibido el alcohol, ¿qué hacemos con los bares, también empezarán a abrir a partir de las 10 de la noche? Los menores no pueden comprar alcohol, ¿dónde se vende alcohol?, en los supermercados, ¿qué hacemos, prohibir los supermercados de noche? ¿qué hacemos con las administraciones de lotería?", se ha preguntado.

Además, ha insistido en que es una medida que podría favorecer el juego ilegal ya que, por ejemplo, si hay un partido de fútbol entre el Real Madrid y el Barcelona a las cuatro de la tarde, aquellos que quieran apostar no van a esperar a las diez de la noche a que abran las casas de apuestas, sino que "van a buscar la manera de hacerlo". Para Landaluce, los empresarios del juego no buscan los barrios con menos renta per cápita para abrir los locales sino aquellos que tienen mucha población "porque se necesita gente para soportar el negocio".

Respecto a la posibilidad de limitar la proximidad de estos locales a los centros escolares, como también se incluye en el acuerdo de Gobierno, el director de Cejuego ha considerado conveniente que se hagan los estudios necesarios para que esto no pueda suponer una "prohibición encubierta".

Se ha mostrado a favor de acotar la aparición de personajes populares para publicitar el juego pero "de una forma analizada" porque no todos tienen "influencia sobre los menores", que es uno de los colectivos que hay que proteger.

El juego digital

Por su parte, Jdigital, representante del sector del juego en linea, ha pedido a Garzón que "no se planteen escenarios de prohibición (total o de facto) de la publicidad por la ineficacia y posibles efectos negativos, que podría tener en el mercado español".

En un comunicado, Jdigital, se ha mostrado a favor de impulsar una regulación justa, equitativa y proporcionada a la realidad del juego en España y ha recordado que en Italia se prohibió la publicidad del juego y ha aumentado el número de jugadores y "no siempre en canales legales".