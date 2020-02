Alicia Senovilla está siendo una de las protagonistas de esta semana. La conocida presentadora ha concedido una entrevista a la revista Lecturas en la que, además de cargar contra Belén Esteban, se abre en canal y cuenta el traumático episodio que vivió al dar a la luz a su tercer hija, que nació muerta.

Es cuando le preguntan por su exmarido, con el que tuvo dos hijos, cuando Senovilla recuerda el aborto que sufrió: "Cuando estaba de parto, el médico apagó el monitor, me cogió la mano y me dijo: 'No te la vas a llevar a casa'", empieza diciendo. "A la niña se le hizo un nudo en el cordón y la dejó sin riego".

"Lo peor fue que tuve que dar a luz sabiendo que nacería muerta. Me dieron la opción de salir con ella en una cajita o donarla a la ciencia. La doné a la ciencia", explica la periodista.

Su mala relación con Belén Esteban

Aunque Belén Esteban es uno de los personajes icónicos de Mediaset, lo cierto es que la también conocida como Princesa del Pueblo hizo su primera entrevista en Antena 3, concretamente en un programa que presentaba Alicia Senovilla que se llamaba 'Como la vida'. Fue su madrina televisiva. La primera que le concecidó una entrevista y estas son las palabras que la periodista le dedica ahora a la colaboradora de 'Sálvame'.

“Acabó [su primera entrevista] diciendo: 'Es la primera y la última vez que hablo de este tema'. Ese tema era Jesulín. Y, oye, mira, ella tenía muchas ganas de aprender y aprendió muy bien". explica Alicia Senovilla.

"Una vez me preguntaron por ella y yo, con todo el cariño del mundo, dije que cuando trabajábamos juntas me había sentido como su hermana mayor. Y cuando a Belén le preguntaron por las declaraciones salió diciendo: 'Y a esa quién le ha otorgado el cargo de hermana mayor'. Yo lo dije porque la he protegido, la he cuidado, la he mimado, la he ayudado y le he enseñado según mis posibilidades", termina.