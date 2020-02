Un padre regala a su hijo un dinosaurio de seis metros por error

Los sueños a veces están para cumplirlos, sobre todo si eres un niño. Theo, de cuatro años, pidió a su padre el carnotauro más grande que hubiera visto. El pequeño estaba obsesionado con los dinosaurios después de haber visto la película de Disney 'Dinosaur' y no dudó un segundo en reclamar a su padre un regalo "a su medida."

La idea original de Andre Bisson, el padre que ha compartido la historia en Facebook y a la BBC, era situar el dinosaurio al lado de la bañera de hidromasaje, pero la realidad fue bien distinta. Solo cabe en el jardín y, aunque era un regalo para Navidad, ha llegado tarde debido a los problemas de logística (por su tamaño inesperadamente grande)

En un principio, los intentos de conseguir el reptil fueron fallidos. Después la madre de Theo decidió preguntar al Tamba Park de Jersey, un parque temático que curiosamente estaba vendiendo figuras de dinosaurios, según ha explicado a la BBC. Andre no lo dudó y compró el objeto pensando en que, evidentemente, iba a ser grande; al menos tres metros, pero no que fuera a ser el doble.

La empresa de transportes le llamó porque el dinosaurio no cabía en el camión que lo iba a transportar. Tuvieron que inventar otra forma de transportarlo. La entrada en el jardín del dinosaurio fue absolutamente triunfal. No solo no cabía cerca de la bañera de hidromasaje, sino que apenas entraba en el jardín.

El regalo no fue ni mucho menos barato (1180 euros) pero padre e hijo también son fervientes seguidores de las películas de Jurassic Park. Sobre la opinión de sus vecinos, Andre dijo que piensan que está loco, pero le da igual. Theo no pudo recibir su enorme dinosuario en Navidad porque el transporte requería demasiado tiempo, así que tuvo que esperar. Mientras, le compraron otro dinosaurio de su escala con el que poder jugar.