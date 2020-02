Estancada la investigación al asalto de la embajada de Corea del Norte a la espera de las rogatorias de EEUU

La Fiscalía de la Audiencia Nacional que investiga el asalto a la Embajada de Corea del Norte en Madrid considera que la investigación no puede ir más allá si Estados Unidos no acelera el proceso de extradición de tres de los siete presuntos asaltantes que se encuentran en Estados Unidos, tras ser detenidos por orden de la juez californiana Jean P. Rosenbluth a petición del juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, tras abrir diligencias el pasado mes de febrero de 2019.

Según fuentes del ministerio público, ya están identificados los siete autores y entienden que no es posible avanzar sin tomarles declaración. Según estas fuentes, las informaciones extraoficiales que han recabado este año, además de lo publicado en medios norteamericanos, revelan que parte de los asaltantes se encuentran en Estados Unidos, sobre otro se perdió su pista en Tokio y el resto se cree que habrían huido a Corea del Sur.

De hecho, desde la Fiscalía están a la espera de que la juez y la fiscalía norteamericana activen el proceso de extradición y evitar que el caso se quede abierto sine die. Fuentes de la investigación manejan como tesis más plausible que el grupo de asaltantes, presuntos disidentes del grupo CCD, llevaran a cabo un trabajo por encargo o quisieran vender los datos robados al mejor postor.

Los fiscales han reconstruido en distintos informes como sucedió el asalto. Lo han hecho a través de testigos y de los conductores de Uber que los asaltantes utilizaron para huir de la embajada sin que estos lo supieran. Además, tienen identificadas a las víctimas del asalto, todos miembros de la embajada, a pesar de las reticencias de alguno de ellos para declarar. Asimismo, la instrucción incluye los informes de la policía española que explican cómo se produjo la huida y los daños ocasionados en la delegación diplomática.

En cuanto al material robado, España no ha tenido conocimiento de su contenido porque no se han podido cotejar datos con los dispositivos intervenidos en la embajada ya que están protegidos por el secreto diplomático. Los dispositivos no han podido ser abiertos y fueron entregados directamente a los responsables de la delegación en Madrid.

El autodenominado grupo CCD, tituló el vídeo que reivindicaba el asalto “En nuestro hogar”, firmado por Free Joseon (Corea Libre), como se conoce al CCD, y añadieron “Abajo con el dominio de la familia Kim”, en referencia al dictador Kim Jong Un.

En suelo americano

El pasado abril de 2019, el Washington Post publicó que las autoridades norteamericanas arrestaron a un antiguo marine por su vinculación con el operativo y el asalto. Se trataba de Christopher Ahn, miembro del grupo disidente norcoreano autodenominado Defensa Civil Cheollima (CCD), grupo que reclamó la autoría del asalto. Según el Post, Ahn declaró en un tribunal de Los Ángeles la misma tarde de la detención.

Además del arresto, los agentes federales registraron la vivienda de Adrian Hong, líder del CCD. En un comunicado difundido en las redes, y fechado el 26 de marzo de 2019, el CCD negó que se hubiera “amordazado o golpeado” a los funcionarios y aseguró que fueron tratados con “cuidado”. Término que contradice la instrucción del juez José de la Mata.

El incidente supuso uno de los peores episodios en la escalada de tensión entre ambos países. En su día, un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte definió el incidente como un “grave ataque terrorista”. Desde Estados Unidos, la administración de Donald Trump sostuvo que “no tuvo nada que ver” con el incidente.