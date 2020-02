"La pobreza infantil es el problema más dañino que he visto en España"

Usted insiste en que la pobreza extrema en los países más ricos del mundo es resultado de decisiones políticas. También lo ha usado para referirse a la situación de España pero y sus alarmantes niveles de pobreza, pero, ¿por qué dice que la situación de este país es resultado de las decisiones políticas de la última década?

Debido a que si observamos las diversas decisiones políticas que se han tomado en este período, usted tiene en primer lugar un recorte muy significativo en las tasas de impuestos de las grandes corporaciones, tiene una reducción de las tasas de impuestos individuales para los ricos, la cantidad de impuestos recaudados de las empresas grandes se reduce casi en la mitad durante este período, al mismo tiempo, la mayoría de los gastos sociales se mantuvieron al mismo nivel o disminuyeron a pesar del gran aumento de la demanda. Se toma la determinación de mantener los impuestos al nivel del PIB sobre un 5% más bajo con respecto a todos los países vecinos. No gastas dinero a penas en vivienda social, el gasto en educación también se ha recortado, por lo tanto, en general, y el resultado es que los ricos han mejorado su riqueza de los últimos 10 años en un 20% o más y la situación de la gente que menos tiene se ha deteriorado, así que esa esto es el resultado de una elección política hecha por el gobierno en esta última década.

Ha dicho que ha visitado lugares que sospecha que muchos españoles no reconocerían, ha citado Lepe y la situación de los trabajadores migrantes en los asentamientos, Los Pajaritos en Sevilla y la Cañada Real en Madrid, pero además de estos lugares parece que el mayor impacto que se ha llevado es comprobar la situación de tantos niños con altos niveles de pobreza que se ha encontrado en las 6 comunidades autónomas que ha visitado.

La pobreza infantil es un problema estructural que cruza todo el país, en otras palabras, puedo ir a esos lugares que mencionas y ver a grupos particulares que viven terriblemente, pero la pobreza infantil es en toda la sociedad, es casi uno de cada tres niños en riesgo de pobreza y esos términos tiene mucho que ver las decisiones del sistema. Creo que ese es el problema más dañino. Creo que los informes de varios altos comisionados para la pobreza infantil han sido extremadamente impresionantes y han defendido dar prioridad a la asistencia a este grupo, que son los niños.

El Relator Especial visita a trabajadores migrantes en Huelva, Andalucía. / © Bassam Khawaja 2020

Ha utilizado el término espantoso para describir las circunstancias en las que viven los trabajadores migrantes en los cultivos de Lepe, en esos asentamientos tan precarios, que dice que es uno de los peores lugares que ha conocido en su carrera.

Viven en pequeñas chabolas, viviendas muy ásperas e inhóspitas hechas del plástico que cubría los campos de fresas. No tenían agua corriente, tienen que ir a buscarla desde muy lejos. No tienen electricidad, solo tenían baños improvisados de una semana de antigüedad, una sola carpa con lugares para que 4 personas se pongan en cuclillas en el suelo. Tuvieron que calentar agua al fuego para ducharse, tenían una sola área para cocinar al aire libre, lo que resulta muy peligroso debido al riesgo de incendios. ¿Imaginan vivir en estas condiciones durante unas pocas semanas o unos pocos meses? Pero algunos es que llevan 5 años sin que les brinden ninguna asistencia, es una abdicación de responsabilidades por parte de diferentes niveles de los gobiernos, municipal, autonómico y estatal.

¿Qué cree que deberían hacer estas administraciones para acabar con esta situación? Porque, en definitiva, este caso en concreto del campo español es una muestra de la explotación de mano de obra barata y sin derechos y que parece que a nadie le importa.

Entiendo que es complicado porque los distintos gobiernos ahora mismo están tratando de no atraer a más inmigrantes, pero no se puede aprovechar la mano de obra muy barata y, por otro lado, decir vamos a ignorar que estas personas que ya están aquí. Son humanos, hay que tener una política equilibrada y hay mucho que se puede hacer para darles a estas personas la ciudadanía o lo que sea para que estén aquí de manera digna.

Además de con decenas de organizaciones y de visitar a diversos colectivos también se ha reunido con parlamentarios, habrá escuchado hablar del nuevo período político de España y de su gobierno de coalición que habla mucho del gasto social y en teoría de poner en el centro del debate a la gente más desfavorecida. ¿Cree que podrán hacer algo para revertir esta situación?

Creo que el acuerdo básico de este gobierno de coalición es extremadamente positivo en ese sentido, porque el compromiso social está ahí en el papel, ahora queda por ver qué puede conseguir este gobierno a través del Congreso para hacer realidad estas promesas.

El informe definitivo lo presentará en junio, no es vinculante para los Estados, pero, ¿qué espera que haga España con sus conclusiones? ¿Tiene alguna esperanza en que este Gobierno haga algo al respecto?

Mi objetivo es simplemente estimular un debate político más intenso. No puedo cambiar nada, no tengo poder, pero si el tercer sector, si diferentes partidos en el Congreso abordan estos temas, esa es la aportación que espero hacer y ojalá se tomen medidas.

Dos semanas de visita intensa, ha escuchado muchas historias, dice que España debería mirarse de cerca en el espejo y cambiar la situación, pero, ¿hay algún caso en concreto, alguna persona que le haya impactado especialmente?

Me gustaría tener solo una historia pero no tengo una, son muchas, porque no debería ser tan extremo lo que he visto en Lepe, no debería ser tan extrema la situación en Los Pajaritos o en la Cañada Real. Pero la sensación es más bien ver cómo han caído el marido y la mujer de la clase trabajadora, mujeres madres solas que me han contado como han sido desahuciadas de su hogar, que hasta ese momento tenían una vida normal de clase media y de repente se les dobla el alquiler, no pueden pagar esto, están en la calle y todo lo demás comienza a caerse. La salud se deteriora por la preocupación de que no pueden permitirse comprar alimentos y cosas para sus hijos y todo se desmorona.