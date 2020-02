Iturralde: "La entrada de Ramos es rojísima"

La unión entre polémica y VAR es ya algo habitual en La Liga. Esta vez el escenario de la duda ha sido El Sadar y el protagonista Sergio Ramos.

Con los rojillos por delante en el marcador, el capitán del equipo blanco intentaba cortar el esférico pero llegó tarde. Con la plantilla por delante, realizó una peligrosa entrada sobre Rubén García impactando sus tacos sobre la pierna izquierda del jugador rojillo.

Ni el colegiado del encuentro, Gil Manzano, ni Cordero Vega, al frente del VAR, consideraron parar el juego para revisar la acción.

Pero saltó la polémica: ¿Debería haber sido expulsado Ramos? Escasos minutos después, el de camas fue determinante para dar un giro al partido. Aprovechó un saque de córner para marcar el segundo gol blanco que le daba ventaja a los de Zidane antes del descanso.

En Carrusel Deportivo analizaron la jugada e Iturralde González, comentarista arbitral de la Cadena SER fue tajante al respecto.

"Eso es roja, es rojísima. Tiene que entrar el VAR. Es igual que la de Muniain."

"Lo que es indefendible es el sistema. No puede ser que pase y a los 15 días tengas VAR". "Le llamas y le dices: Mira Cordero Vega, eres muy buena persona pero no vas a volver a ponerte detrás del VAR porque si no eres capaz de ver esto, no eres capaz de analizar la herramienta".

"Tienes que mandar un mensaje a los 20 navegantes y decir: Quien no cumpla, no va a estar".