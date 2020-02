La tremenda multa de la DGT si te quedas sin gasolina en la carretera

Quizá es momento de plantearse dos veces lo de ir en reserva con el coche. Aunque quedarse sin combustible por sí solo no constituye ninguna infracción, sí que hay consecuencias derivadas por una posible obstrucción al tráfico y, sobre todo, por poner en peligro al resto de conductores. Además de lo evidente: pones en riesgo tu integridad física y la de los demás, también puede haber una cuantiosa multa que a más de uno le dolerá pagar.

Un conductor que se queda sin gasolina o diesel en mitad de la carretera tiene que afrontar la peliaguda situación de buscar un sitio donde apartarse de la circulación. Ante una maniobra peligrosa para estacionar, la DGT está autorizada a imponer una multa de 200 euros por el movimiento, a lo que habría que sumar otros 200 por aparcar en una zona indebida.

Pero vamos más allá. En caso de que el conductor tenga que acudir a una gasolinera a por un envase de gasóleo y por algún motivo se la lleve incorrectamente cotejada, la cuantía de la multa puede ascender a los 3.000 euros por la peligrosidad que conlleva. Si no está homologa el envase que tiene que transportar el producto prepárate para una multa.

Hay más peligros relacionados con circular en reserva. Da igual que repitan hasta la saciedad que no es bueno, especialmente en los vehículos diésel, ir con el piloto encendido. La gente lo sigue haciendo, quizá por motivos económicos o por olvido. Como sea, deben saber que en los diésel cuando no hay combustible entra aire en el circuito del motor y provoca que el sistema de inyección no funcione correctamente. En el caso de los coches de gasolina, aunque el resentimiento es menor por lo general no se recomienda tampoco circular en reserva.