"Hay fines de semana en los que me cuesta entender algunas decisiones que se toman"

Este lunes en SER Deportivos han ofrecido su punto de vista acerca de la situación actual del arbitraje en España tres ex colegiados que actuaron en Primera División: Alfonso Pérez Burrull, Ángel Calvo Cordova y Fernando Carmona Méndez. Todos ellos opinaron sobre el VAR y sobre lo sucedido este domingo en El Sadar y el Villamarín.

Balance del VAR en España

Burrull: "El VAR está funcionando bien, sigue habiendo polémica pero creo que ha llegado para quedarse, que está muy bien y creo que ayuda"

Calvo Cordova: "Hay domingos y domingos. Hay fines de semana en los que casi todos son aciertos, y fines de semana en los que me cuesta entender algunas decisiones de las que se toman pero también hay errores que parecen muchos más flagrantes que antes"

Carmona Méndez: "El VAR ha venido para quedarse y va a beneficiar al fútbol"

Polémica en El Sadar y el Benito Villamarín

Burrull: "Ayer hay una jugada y el árbitro realiza su trabajo, valorar la jugada y ver el VAR si no me equivoco. Ese es el arbitraje, a partir de ahí hay que respetarlo"

Calvo Cordova: "Más que la roja a Sergio Ramos a mí lo que no me entra en la cabeza y que no se viera en el VAR es la del penalti a Messi. Es algo que no me cabe en la cabeza. Primero que no lo viera el árbitro y segundo que el VAR no entrara"

Carmona Méndez: "Tanto la de Sergio Ramos como otras son cuestiones que exigen un protocolo unificado de actuación y tener las ideas muy claras"

Se mantienen las quejas arbitrales

Burrull: "Hay que valorar el trabajo que hacen las personas. Son muchos partidos, muchas jugadas... chico, pues no siempre estamos de acuerdo. Hay que dejarlo ahí porque si no la historia te demuestra que antes no había VAR y que las quejas eran las mismas".

Calvo Cordova: "Y que no se le ocurra a un árbitro decir que un planteamiento de un entrenador o un fichaje está mal hecho, porque entonces se van todos contra el árbitro. Parece que el árbitro es aquí el muñeco del "pim, pam, pum" y del que todos pueden opinar".

Carmona Méndez: "Eso no ha cambiado y dudo yo que vaya a cambiar. Por eso miro más todo lo que rodea al rugby porque nos da unas claras enseñanzas de cómo se debe funcionar".