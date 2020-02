El Europarlamento debatirá sobre las seis versiones de Ábalos

No era lo previsto. Los grupos europarlamentarios habían rechazado la propuesta, y el grupo de los liberales retirado la demanda de la agenda en la última reunión de la Conferencia de Presidentes. Sin embargo, el eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas ha pedido la palabra para reclamar una modificación en la agenda de la sesión plenaria, y por 30 votos ha ganado el pulso a los eurodiputados del grupo socialista.

“Señorías, no me parece de recibo que utilicemos esta Cámara para atacar sin motivo al gobierno de España”, ha dicho el socialista Javier Moreno, portavoz de los socialistas españoles en el parlamento europeo. Pero sus argumentos no han convencido y un enorme murmullo de sorpresa seguido de un aplauso entre los vencedores ha seguido al recuento de los votos para modificar la agenda.

La Comisión elegirá

189 eurodiputados frente a 159 le han dado la victoria a Jordi Cañas, que en nombre de su grupo ha pedido que “la Comisión y el Consejo clarifiquen qué les ha dicho España”. Y esto, tras informar que la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, pasó 14 horas en el aeropuerto internacional de Madrid y recordar que el gobierno español ha dado “seis versiones distintas de los hechos”.

Algo inadmisible para este eurodiputado que considera más grave el hecho que se produjo “tras el reconociminto del Europarlamento de Juan Guaidó como presidente legítimo” en una resolución en la que se pedía también a los gobiernos “reforzar las sanciones”.

El debate, con participación de la Comisión, que debe ahora elegir interlocutor para el plenario y del Consejo, se celebrará en la tarde del martes.