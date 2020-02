La ministra de Defensa critica al PP por hacer política con temas de seguridad de Estado

Este lunes por la mañana Paz Esteban ha tomado posesión de su cargo como directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La nueva directora del Centro, que por primera vez es una mujer, ha apelado a la renovación para que "quienes nos amenazan" no ganen la partida. "Las organizaciones tienen que renovarse porque si no nos renovamos y nos conformamos nos quedaremos atrás. Seremos irrelevantes y quienes nos amenazan habrán ganado la partida" ha asegurado Paz Esteban.

En ese mismo acto la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha cargado contra el Partido Popular que -como les viene contando de esta mañana la Cadena SER- ha decidido no acudir a esta convocatoria con el argumento de que la titular de Defensa no les consultó el nombramiento de Paz Esteban. Robles ha criticado a los populares por hacer política con temas de estado y de seguridad, asegurando que el Centro Nacional de Inteligencia no es de nadie. "El CNI no pertenece a ningún gobierno, es de del Estado. Todo el mundo tiene que saber que para este gobierno tanto el Centro Nacional de Inteligencia como las Fuerzas Armadas son del Estado y yo les pido a todas las fuerzas políticas es que trabajemos conjuntamente porque en definitiva lo que nos estamos jugando es la paz, la libertad y la seguridad" ha asegurado la ministra de Defensa.

"Es una política de Estado, no es de ningún gobierno. Quizás es que otros partidos políticos han tenido la tentación de usar al CNI en clave partidista", ha asegurado la ministra Robles. Para la titular de Defensa no existe ninguna obligación de informar previamente al partido popular y más en nombramientos tan técnicos como el de Paz Esteban porque su eficacia está más que probada llevando treinta años en el Centro".

La ministra de Defensa ha aprovechado también esta convocatoria para arremeter duramente contra los que vincularon al CNI con los atentados de Catalunya. "He querido aprovechar este momento porque me duelen estas críticas y ellos no se pueden defender" ha asegurado la ministra. "No hay más reproche que aquellos que con una finalidad puramente partidista critican a 3.000 hombres y mujeres que son servidores públicos".